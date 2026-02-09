El crudo relato de Luciana Salazar sobre el acoso que sufrió en un desfile de Roberto Giordano

Más allá de lo sucedido fuera de la pasarela, Salazar reconoció: "Arriba de la pasarela todo perfecto, entiendo igual que es polémico viéndolo al día de hoy, el tema de tener niñas menores de edad desfilando".

Respecto al caso Epstein, aclaró: "No escuché nunca hablar de él, sí escuché de cosas más locales, chicas que contaban que les habían pasado cosas, no pasan sólo en Estados Unidos".

Además, al ser consultada sobre si había recibido propuestas inapropiadas cuando era chica, respondió: "Yo era famosa y las propuestas me llegaban igual, de hecho yo en un momento me aparté de una agencia porque no me gustaban los manejos, entonces me fui y decidí seguir sola".

Qué datos revelaron sobre la conexión entre Roberto Giordano y Jeffrey Epstein

La reciente desclasificación de archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein volvió a sacudir la escena internacional y abrió nuevas discusiones sobre las conexiones del financista estadounidense. El material, difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluye millones de registros, entre ellos documentación financiera y material audiovisual.

Entre la gran cantidad de información aparecieron referencias a distintas personalidades de la política, el empresariado y el mundo social. En ese listado figura el nombre del peluquero argentino Roberto Giordano, cuya aparición generó sorpresa y repercusión en el país.

De acuerdo con extractos bancarios incorporados en los documentos oficiales, Epstein habría realizado transferencias de dinero al estilista en varias oportunidades. Los montos registrados oscilarían entre los 500 mil y el millón de dólares por operación, aunque no se especifica el motivo ni el contexto de esos movimientos.

La relevancia de estos datos se potencia por la magnitud del caso Epstein, señalado como “uno de los depredadores sexuales más notorios de las últimas décadas”, y cuyo entramado de vínculos continúa bajo investigación judicial y periodística.

Los archivos también mencionan un viaje de Epstein a Uruguay en diciembre de 2016, lo que llamó la atención por tratarse de un destino habitual para Giordano, especialmente en la temporada de verano. Ese desplazamiento quedó registrado en un intercambio de correos con el exprimer ministro israelí Ehud Barak, donde Epstein explicaba que debía posponer una reunión por un viaje urgente a Punta del Este.

Roberto Giordano falleció en noviembre de 2024, a los 79 años. En sus últimos años se había radicado en Uruguay, lejos de la exposición mediática, tras haber sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por irregularidades en el pago de aportes de más de 500 empleados.

La aparición de su nombre en los documentos desclasificados lo vuelve a instalar en la agenda pública, ahora vinculado a una de las causas judiciales más sensibles y complejas a nivel global, cuyos alcances siguen siendo analizados por la Justicia y la opinión pública.

las-transferencias-de-jeffrey-epstein-a-roberto-giordano-foto-departamento-de-justicia-de-los-estados-unidos-ROKBTH7OAVEVFNCAPKOAFKJXVE