Nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Con la llegada de su primer hijo, la pareja culmina casi diez años de relación, siempre marcada por el equilibrio entre la exposición pública y la protección de su intimidad, una línea que todo indica que seguirán cuidando en esta nueva etapa familiar.

El día que Clara Darín reveló, por error, el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Ocurrió la semana pasada, cuando la hermana del Chino, Clara Darín publicó un carrusel de imágenes que en sus redes sociales, con postales cotidianas de su día a día. Entre las fotos, aparecía un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos: un body de bebé en color celeste. La imagen se viralizó rápidamente y muchos usuarios interpretaron el color como una señal clara de que el bebé en camino sería varón.

Aunque ni Corberó ni Darín salieron a confirmar o desmentir la versión, el supuesto “descuido” de Clara fue suficiente para alimentar la especulación y convertir el tema en tendencia en redes sociales. Por ahora, el misterio sigue oficialmente intacto, pero para muchos, la familia ya habría dejado la pista más evidente.

La historia de amor entre el actor argentino y la actriz española comenzó hace más de una década, durante el rodaje de la serie La Embajada, y desde entonces se caracterizó por una fuerte complicidad y un perfil reservado, incluso en medio de carreras que los llevaron a dividir su vida entre Madrid y Buenos Aires.