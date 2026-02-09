Según confirmaron en el medio español Antena 3, la actriz Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hijo, tras meses de llevar el embarazo con total discreción.
9 feb 2026, 17:41
Nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó
La historia de amor de Úrsula Corberó y Chino Darín acaba de dar el paso más importante: se han convertido en padres por primera vez tras el nacimiento de su hijo en Barcelona.
La noticia fue adelantada por la periodista Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3 de España, y confirmó lo que durante meses había sido seguido con enorme expectación.
A sus 36 años, la actriz de La casa de papel (Netflix) dio a luz en una clínica de Barcelona, ciudad que finalmente eligieron pese a los rumores que situaban el nacimiento en Buenos Aires o en Madrid. Por el momento, no han trascendido más datos sobre el bebé, ni siquiera si se trata de un niño o una niña, fieles al perfil discreto que mantuvieron durante todo el embarazo.
Desde que Úrsula anunció la noticia el pasado septiembre con una imagen acompañada del mensaje “Esto no es IA”, fueron contadas las ocasiones en las que compartió momentos de esta etapa, aunque algunas apariciones en Argentina junto a Chino generaron gran repercusión entre sus seguidores.
Con la llegada de su primer hijo, la pareja culmina casi diez años de relación, siempre marcada por el equilibrio entre la exposición pública y la protección de su intimidad, una línea que todo indica que seguirán cuidando en esta nueva etapa familiar.
Embed
El día que Clara Darín reveló, por error, el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín
Ocurrió la semana pasada, cuando la hermana del Chino, Clara Darín publicó un carrusel de imágenes que en sus redes sociales, con postales cotidianas de su día a día. Entre las fotos, aparecía un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos: un body de bebé en color celeste. La imagen se viralizó rápidamente y muchos usuarios interpretaron el color como una señal clara de que el bebé en camino sería varón.
Aunque ni Corberó ni Darín salieron a confirmar o desmentir la versión, el supuesto “descuido” de Clara fue suficiente para alimentar la especulación y convertir el tema en tendencia en redes sociales. Por ahora, el misterio sigue oficialmente intacto, pero para muchos, la familia ya habría dejado la pista más evidente.
La historia de amor entre el actor argentino y la actriz española comenzó hace más de una década, durante el rodaje de la serie La Embajada, y desde entonces se caracterizó por una fuerte complicidad y un perfil reservado, incluso en medio de carreras que los llevaron a dividir su vida entre Madrid y Buenos Aires.