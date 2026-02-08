Quién era Lucas Nahuel Larroque, el hombre asesinado a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata

Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, fue asesinado tras intentar defender a la hija de su pareja y a una amiga durante una pelea a la salida de un boliche en Mar del Plata.
Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, fue asesinado tras intentar defender a la hija de su pareja y a una amiga durante una pelea a la salida de un boliche en Mar del Plata.
El ataque ocurrió en la localidad de Batán, a pocos metros de un local bailable ubicado entre Colectora y calle 132, donde una discusión entre jóvenes escaló rápidamente de lo verbal a lo físico.
De acuerdo con fuentes policiales, el hombre intervino para evitar que la situación se agravara. En reiteradas ocasiones intentó separar a las involucradas para frenar la pelea, pero en medio del conflicto un joven de 18 años lo sorprendió con una trompada que lo dejó tendido en el suelo.
Ya con la víctima inconsciente, el agresor se acercó y le dio una patada en la cabeza. Luego se alejó unos metros y regresó para propinarle una segunda patada aún más violenta. Según se observa en imágenes que circularon del momento, Larroque quedó en el piso con una grave lesión en la cabeza e incluso llegó a convulsionar.
Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso. En paralelo, una ambulancia del SAME trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.
El hombre ingresó con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria, con pronóstico reservado. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.
Personal de la comisaría octava arrestó al joven de 18 años señalado como autor del ataque. También fue detenida una mujer de 24 años, acusada de intentar impedir el accionar policial.
La investigación quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, quien tomará declaración al imputado en las próximas horas. El acusado fue trasladado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán. Inicialmente, la causa había sido caratulada como tentativa de homicidio, pero tras confirmarse la muerte de Larroque se recategorizó como homicidio.
En tanto, la mujer detenida fue derivada a la Unidad Penal N° 50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad, con intervención del fiscal de Flagrancia, Facundo de la Canale.