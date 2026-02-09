El dato clave que reveló la autopsia del hombre asesinado a la salida de un boliche en Mar del Plata. 

El hombre ingresó con vida al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero su estado era crítico desde el primer momento. Los médicos constataron traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después debido a la gravedad irreversible de las lesiones.

La secuencia del ataque a la salida del boliche

pelea mdq

Según reconstruyeron los investigadores a partir de testimonios y registros audiovisuales aportados por testigos, todo se inició con una discusión entre jóvenes a la salida del local bailable. Larroque habría intervenido para defender a la hija de su pareja y a una amiga, que estaban involucradas en una pelea con otras mujeres.

En ese contexto, un hombre lo increpó y comenzó un forcejeo. De manera sorpresiva, apareció un joven de 18 años -identificado como Lautaro Galván Vieytes- que le propinó una trompada que lo derribó. Cuando la víctima cayó al suelo, el agresor le dio dos patadas directas en la cabeza, una secuencia que resultó decisiva y letal.

Testigos, videos y una golpiza registrada

La brutalidad del ataque quedó reflejada en videos tomados por testigos con sus teléfonos celulares, que luego fueron incorporados a la causa. En las imágenes se observa a Larroque inconsciente en el piso, convulsionando, mientras algunas personas a su alrededor gritan y otras intentan pedir ayuda.

Los registros audiovisuales resultaron fundamentales para los investigadores, ya que las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban en ese momento debido a un corte en el suministro eléctrico. A partir de ese material, la fiscalía busca establecer con precisión el orden de los hechos y la participación de cada una de las personas involucradas.

Detenidos e imputaciones en la causa

Por el crimen hay dos personas detenidas. El principal acusado es Lautaro Galván Vieytes, de 18 años, señalado por los testigos como el autor de las patadas mortales. En un primer momento, el joven había sido imputado por tentativa de homicidio, pero tras confirmarse la muerte de Larroque, la carátula se modificó a homicidio.

El acusado fue trasladado a la Alcaidía Penitenciaria Nº44 de Batán, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. Además, una mujer de 24 años fue detenida en el lugar e imputada por resistencia a la autoridad, luego de intentar obstaculizar el accionar policial en medio del operativo.

La calificación legal que analiza la fiscalía

El fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI Nº7, analiza imputar al principal acusado el delito de “homicidio agravado por alevosía”. Según la hipótesis judicial, el agresor habría actuado aprovechándose de la indefensión total de la víctima, que ya se encontraba en el suelo e imposibilitada de defenderse.

El imputado tendría antecedentes penales y es hijo de un hombre con condenas previas, un dato que fue incorporado al expediente.