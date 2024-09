Gianinna Maradona destrozó a Ángel de Brito: "No me lo quiero ni cruzar"

“Irremediable, a mí no me gusta que hablen mal de mí ni de la gente que yo amo”, dijo de forma contundente.

“Yo lo respeto”, dijo pero que no quiere “nada” con él, ni tomarse un café “ni cruzármelo”.

Dalma contó que Ángel cree que su hermana lo odia, incluso le pidió el teléfono para llamarla. “No lo odio, no me genera odio ni palos, elijo gracias a Dios que me vinculo y no me vincularía con él”, indicó.

“No me gustaría ni compartir un saludo porque de verdad no soy careta”, sumó.