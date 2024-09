La tremenda anecdota de Diego Maradona en un avión: "Lo hizo solo porque era él"

La hija menor de Diego y Claudia Villafañe, contó que estaba con su pequeño hijo Benjamín-que tiene junto al Kun Agüero-y él lo acompañó hasta arriba del avión para despedirse.

La joven dijo que Maradona lo llevó en brazos hasta el asiento se lo dio a ella y se quedó sentado a su lado hasta que cerraron las puertas del avión y le pidieron que bajara .

“Me acompaño llevando a Benja hasta arriba del avión, me lo dejó acostado. Yo lloraba, las despedidas me matan, él me dijo: ‘ hasta que no cierre la puerta no me bajo’”, contó Gianinna.

“Sentando con Benja agarrándolo y acariándolo hasta que le dijeron que tenía que bajar”, sumó Gianinna y su hermana completó: “eran cosas que solo podía hacer él”.