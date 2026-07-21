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Quién era el joven que murió al explotar un mortero durante los festejos del Mundial

La víctima, Alan Daril Ochoa, tenía 24 años y falleció por la explosión que se registró en un descampado en la ciudad de Neuquén. Además, otras tres personas resultaron heridas.

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Un joven murió al explotar un mortero. (Foto: redes sociales)

Un joven murió al explotar un mortero. (Foto: redes sociales)

La ciudad de Neuquén quedó conmocionada por una tragedia ocurrida durante los festejos posteriores a la final del Mundial 2026. Alan Daril Ochoa, un joven de 24 años, murió al explotar un mortero de fabricación artesanal mientras manipulaba pirotecnia de uso profesional. Además, otras tres personas resultaron gravemente heridas.

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El dramático episodio ocurrió el domingo por la noche, poco después del partido en el que la Selección argentina cayó ante España en la final de la Copa del Mundo. La Justicia investiga cómo llegó el material explosivo al lugar y quiénes fueron los responsables de su manipulación.

La víctima era oriunda de El Cholar, una localidad ubicada al norte de la provincia de Neuquén, a unos 465 kilómetros de la capital provincial.

Alan Daril Ochoa trabajaba en el sector petrolero para una empresa dedicada a brindar personal a compañías que operan en los yacimientos de gas y petróleo de la región. Había viajado a la ciudad de Neuquén para compartir el fin de semana con su familia y ver junto a ellos la final del Mundial.

El mortero. (Foto: gentileza Chilecito)

El mortero. (Foto: gentileza Chilecito)

Tras conocerse la noticia, desde su localidad natal expresaron su pesar con un emotivo mensaje. "Acompañamos con sincero afecto a sus padres, familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso. Que encuentren consuelo y fortaleza para sobrellevar esta irreparable pérdida".

Según pudo reconstruir la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 21 del domingo en un sector descampado, donde un grupo de personas manipulaba pirotecnia profesional utilizando un mortero de fabricación artesanal. Por causas que aún se investigan, el artefacto explotó mientras era preparado, provocando la muerte instantánea de Alan Daril Ochoa.

El jefe del Departamento de Seguridad Personal de la Policía de Neuquén, comisario inspector Juan Carlos Barroso, explicó que el grupo eligió un lugar alejado debido al poder de la explosión. "Lo hicieron en un lugar donde no hay tránsito. Había conocimiento de la onda expansiva que genera ese elemento. Cómo lo activaron de forma tan errónea es materia de investigación", señaló.

Tres heridos graves y una investigación en marcha

Además de la víctima fatal, tres personas de 51, 28 y 13 años sufrieron lesiones de consideración. Los heridos presentaron quemaduras de primer grado en rostro, brazos y manos, mientras que uno de ellos también sufrió un traumatismo de cráneo producto de la onda expansiva.

Todos fueron trasladados inicialmente al Hospital Heller y posteriormente derivados a distintos centros de salud privados.

El explosivo era de uso restringido

La investigación determinó que el material utilizado no corresponde a pirotecnia de venta libre. Según explicó Barroso, el explosivo empleado solo puede ser adquirido por personas o empresas habilitadas para realizar espectáculos de fuegos artificiales.

"No es de venta libre. Es un material de venta restringida para personas habilitadas o empresas dedicadas a espectáculos pirotécnicos de gran magnitud", indicó.

Tras el hecho trabajaron efectivos policiales, Bomberos, personal de emergencias y peritos de Criminalística para determinar cómo ocurrió la explosión. La causa quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien investiga el origen del material explosivo, que habría sido adquirido en una empresa de la provincia de Santa Fe.

Pirotecnia prohibida en Neuquén

En la ciudad de Neuquén la venta y utilización de pirotecnia están prohibidas desde hace más de diez años. La normativa busca proteger a personas con hipersensibilidad auditiva, animales y prevenir incendios.

Sin embargo, desde la Policía reconocieron que existe un importante mercado ilegal. "Hay un mercado clandestino. En Neuquén la pirotecnia está prohibida, pero durante los partidos había en todos lados. En otras provincias sí está habilitada", sostuvo Barroso.

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