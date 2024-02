“¿No sentís nada?”, le preguntó Martín a Agostina que se explayó con fuertes definiciones: “No tengo miedo a que me nomine, no tengo miedo a irme, no le tengo miedo a nada”.

“La gente, le dije a la gente me chup... un huevo lo que griten, yo sé bien lo que soy. Si se quiere enojar a la gente afuera, que se enojen. Me quieren seguir apoyando, que me apoyen, así”, continuó.

“Esto me cambió, antes tenía mucho respeto de hablarle a la gente… ya no”, indicó, iniciando quizás una nueva versión de ella en la casa.