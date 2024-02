Rosina deschavó a la producción de Gran Hermano y reveló al resto de la casa dónde está Agostina

El resto de los participantes no tuvieron una fuerte reacción, no caían en lo que pasaba, y especularon con que “la poli” volvería a las pocas horas, por eso no se pusieron tristes.

Entre las especulaciones, fue Rosina la que le dijo a todos lo que realmente pasaba: “Está durmiendo en el sum. La sacaron por otro lugar y la llevaron ahí”, dijo ante Bautista y Emanuel.

Su coterráneo uruguayo intentó decirle, nerviosamente, que no era así, pero a los televidentes les llamó la atención y se sumó a la falta de reacción de todos. ¿Se los habían advertido?