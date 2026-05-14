Cómo dejar de orinar por la noche: los tres cambios de hábito que recomiendan los urólogos

Evitar sustancias diuréticas por la tarde

Otro punto clave es limitar el consumo de bebidas diuréticas durante la tarde. En este grupo se incluyen el café, los tés con cafeína como té negro, té verde o té chai, y principalmente el alcohol. Reducir su ingesta contribuye a disminuir la producción de orina nocturna.

En conjunto, estas tres medidas, restringir líquidos antes de acostarse, realizar actividad física moderada y evitar diuréticos por la tarde, pueden ayudar a reducir las visitas nocturnas al baño y mejorar la calidad del sueño y la salud urológica en general.

Los especialistas remarcan que estos cambios en los hábitos son recomendaciones generales de estilo de vida y no reemplazan una evaluación médica.

Por qué puede producirse la nicturia

La nicturia puede estar relacionada con distintas condiciones, entre ellas el agrandamiento de próstata, la apnea del sueño, la diabetes, problemas cardíacos o incluso algunos medicamentos. Por eso, si los síntomas persisten, se recomienda consultar a un urólogo para obtener un diagnóstico adecuado y determinar el tratamiento correspondiente.