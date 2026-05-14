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Cómo dejar de orinar por la noche: los tres cambios de hábito que recomiendan los urólogos

Levantarse varias veces para ir al baño durante la noche puede afectar el descanso y la calidad del sueño.

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Levantarse varias veces para ir al baño durante la noche puede afectar el descanso y la calidad del sueño.

Levantarse varias veces para ir al baño durante la noche puede afectar el descanso y la calidad del sueño.

La nicturia, o la necesidad de levantarse a orinar varias veces durante la noche, es una condición que puede afectar de manera importante la calidad del sueño y el descanso.

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Según el especialista en urología Christian Villeda, la incorporación de tres cambios concretos en los hábitos diarios puede ayudar a controlar la vejiga y lograr un sueño más continuo.

Restricción de líquidos antes de dormir

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Uno de los pilares para reducir las interrupciones nocturnas es evitar la ingesta de líquidos al menos tres horas antes de acostarse. Esta medida permite que el organismo procese y elimine el exceso de líquidos antes del inicio del descanso, disminuyendo así la necesidad de orinar durante la noche.

Actividad física para mejorar la circulación

Durante el día es frecuente la acumulación de líquidos en las piernas, especialmente en personas con várices o problemas circulatorios. Al recostarse, ese líquido puede redistribuirse y transformarse en orina. Para reducir este efecto, se recomienda realizar una caminata de 20 minutos, ya que favorece la circulación y ayuda a movilizar los líquidos retenidos antes de dormir.

Evitar sustancias diuréticas por la tarde

Otro punto clave es limitar el consumo de bebidas diuréticas durante la tarde. En este grupo se incluyen el café, los tés con cafeína como té negro, té verde o té chai, y principalmente el alcohol. Reducir su ingesta contribuye a disminuir la producción de orina nocturna.

En conjunto, estas tres medidas, restringir líquidos antes de acostarse, realizar actividad física moderada y evitar diuréticos por la tarde, pueden ayudar a reducir las visitas nocturnas al baño y mejorar la calidad del sueño y la salud urológica en general.

Los especialistas remarcan que estos cambios en los hábitos son recomendaciones generales de estilo de vida y no reemplazan una evaluación médica.

Por qué puede producirse la nicturia

La nicturia puede estar relacionada con distintas condiciones, entre ellas el agrandamiento de próstata, la apnea del sueño, la diabetes, problemas cardíacos o incluso algunos medicamentos. Por eso, si los síntomas persisten, se recomienda consultar a un urólogo para obtener un diagnóstico adecuado y determinar el tratamiento correspondiente.

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