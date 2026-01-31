Guardá los billetes de 10 pesos porque tenés un tesoro en tu casa que puede valer mucho más

Billetes 10 pesos 3

El detalle que multiplica el valor de un billete común

No todos los billetes de 10 pesos valen lo mismo. De hecho, la mayoría no alcanza cifras elevadas. Sin embargo, hay características puntuales que pueden disparar su cotización. La más importante es el estado de conservación.

Cuando un billete se encuentra en estado UNC, sigla que significa “sin circular”, su valor aumenta de manera significativa. Esto implica que nunca fue usado, no presenta dobleces, manchas ni desgaste. Su textura, color y bordes se mantienen intactos, tal como salió de la imprenta.

Otro factor clave es la numeración. Los números de serie bajos, especialmente aquellos de dos o tres cifras, son altamente valorados. También se consideran relevantes las series específicas, los millares determinados y las emisiones especiales.

El billete de 10 pesos convertibles de 1992 que buscan todos

Entre los ejemplares más codiciados aparece el billete de 10 pesos convertibles emitido en 1992 con numeración baja, como el caso del número 889. Este billete pertenece a los primeros años del régimen de convertibilidad y se destaca por su rareza.

Su valor no reside únicamente en la antigüedad, sino en la combinación de factores. Numeración baja, emisión histórica y estado de conservación impecable. Cuando se presenta en estado UNC, los coleccionistas lo consideran una verdadera joya.

Billetes 10 pesos 2

En julio 2025, este tipo de billete se ofreció en plataformas digitales a valores cercanos a los $120.000. La cifra sorprendió a muchos usuarios que desconocían el potencial de estos ejemplares guardados en casa durante décadas.

El billete tipo "Specimen", una pieza casi imposible de encontrar

Otro de los ejemplares que despiertan mayor interés es el billete de 10 pesos tipo “Specimen”. Se trata de una edición de muestra que no estuvo destinada a la circulación pública. Estos billetes se produjeron para bancos, presentaciones técnicas o pruebas de impresión.

Su principal característica es la exclusividad. La tirada fue extremadamente limitada y la mayoría se conserva en estado impecable. Esto los convierte en piezas únicas dentro del mercado argentino.

En julio 2025, un billete de este tipo alcanzó valores cercanos a los $450.000. La cifra refleja no solo su rareza, sino también el interés creciente por objetos que nunca estuvieron al alcance del público general.

El billete de 10 pesos de Belgrano que también vale una fortuna

Entre los ejemplares más buscados aparece el billete de 10 pesos con la imagen de Manuel Belgrano, perteneciente al tercer millar de la serie A. Este billete, cuando se encuentra sin circular, también logró una cotización destacada.

Billetes 10 pesos 4

En plataformas de compraventa, se ofreció en torno a los $40.000. Su valor se explica por dos factores principales. Por un lado, su pertenencia a una serie específica. Por otro, su excelente estado de conservación.

Los coleccionistas más detallistas buscan completar series completas o millares determinados. Por eso, estos billetes adquieren un valor adicional que va más allá de lo nominal.