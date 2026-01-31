Guardá los billetes de 10 pesos porque tenés un tesoro en tu casa que puede valer mucho más. (Foto: Almuerzo)
Quienes conservaron billetes de 10 pesos en cajones, sobres o cajas olvidadas pueden estar frente a untesoro inesperado. Estos papeles que parecían no tener valor práctico se transformaron en piezas codiciadas por coleccionistas y especialistas. Hay razones concretas, verificables y documentadas que explican por qué algunos ejemplares se pagan a cifras que superan ampliamente su valor nominal.
Lejos de la circulación diaria y del uso cotidiano, estos billetes ingresaron en el universo de la numismática. Allí, cada detalle cuenta. El año de emisión, el número de serie, el estado de conservación y hasta pequeños errores de impresión pueden convertir un billete común en un objeto altamente buscado. Muchos hogares argentinos todavía conservan ejemplares sin saber que pueden representar un tesoro.
Por qué los billetes de 10 pesos despiertan tanto interés
El interés por los billetes de 10 pesos no surgió de un día para otro. Se consolidó con el paso del tiempo y con la salida definitiva de estos billetes de la circulación. En el mercado numismático, la escasez es un factor determinante. Cuantos menos ejemplares existen en buen estado, mayor es su valor potencial.
Los coleccionistas, conocidos como numismáticos, buscan monedas, billetes, medallas y documentos relacionados con la historia del dinero. En ese contexto, los billetes argentinos de baja denominación comenzaron a ganar protagonismo. El motivo es simple. Muchos fueron usados, doblados o destruidos. Los que sobrevivieron intactos se volvieron excepcionales.
El detalle que multiplica el valor de un billete común
No todos los billetes de 10 pesos valen lo mismo. De hecho, la mayoría no alcanza cifras elevadas. Sin embargo, hay características puntuales que pueden disparar su cotización. La más importante es el estado de conservación.
Cuando un billete se encuentra en estado UNC, sigla que significa “sin circular”, su valor aumenta de manera significativa. Esto implica que nunca fue usado, no presenta dobleces, manchas ni desgaste. Su textura, color y bordes se mantienen intactos, tal como salió de la imprenta.
Otro factor clave es la numeración. Los números de serie bajos, especialmente aquellos de dos o tres cifras, son altamente valorados. También se consideran relevantes las series específicas, los millares determinados y las emisiones especiales.
El billete de 10 pesos convertibles de 1992 que buscan todos
Entre los ejemplares más codiciados aparece el billete de 10 pesos convertibles emitido en 1992 con numeración baja, como el caso del número 889. Este billete pertenece a los primeros años del régimen de convertibilidad y se destaca por su rareza.
Su valor no reside únicamente en la antigüedad, sino en la combinación de factores. Numeración baja, emisión histórica y estado de conservación impecable. Cuando se presenta en estado UNC, los coleccionistas lo consideran una verdadera joya.
En julio 2025, este tipo de billete se ofreció en plataformas digitales a valores cercanos a los $120.000. La cifra sorprendió a muchos usuarios que desconocían el potencial de estos ejemplares guardados en casa durante décadas.
El billete tipo "Specimen", una pieza casi imposible de encontrar
Otro de los ejemplares que despiertan mayor interés es el billete de 10 pesos tipo “Specimen”. Se trata de una edición de muestra que no estuvo destinada a la circulación pública. Estos billetes se produjeron para bancos, presentaciones técnicas o pruebas de impresión.
Su principal característica es la exclusividad. La tirada fue extremadamente limitada y la mayoría se conserva en estado impecable. Esto los convierte en piezas únicas dentro del mercado argentino.
En julio 2025, un billete de este tipo alcanzó valores cercanos a los $450.000. La cifra refleja no solo su rareza, sino también el interés creciente por objetos que nunca estuvieron al alcance del público general.
El billete de 10 pesos de Belgrano que también vale una fortuna
Entre los ejemplares más buscados aparece el billete de 10 pesos con la imagen de Manuel Belgrano, perteneciente al tercer millar de la serie A. Este billete, cuando se encuentra sin circular, también logró una cotización destacada.
En plataformas de compraventa, se ofreció en torno a los $40.000. Su valor se explica por dos factores principales. Por un lado, su pertenencia a una serie específica. Por otro, su excelente estado de conservación.
Los coleccionistas más detallistas buscan completar series completas o millares determinados. Por eso, estos billetes adquieren un valor adicional que va más allá de lo nominal.