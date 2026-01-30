Buscá las monedas de 5 pesos que hay en tu casa porque tenés un gran tesoro oculto

Moneda 5 pesos 2

El encanto oculto de las monedas de 5 pesos para los coleccionistas

Los aficionados a la numismática coincidieron en un punto clave: ninguna moneda es igual a otra. Aunque a simple vista parezcan idénticas, existen diferencias sutiles que pueden marcar una gran distancia en su cotización.

El material, el año de acuñación, la tirada, el estado de conservación y, sobre todo, los errores de fabricación son los factores que más influyen en el precio final. Una mínima falla en el proceso industrial puede transformar una moneda común en una pieza codiciada.

Las monedas de cinco pesos presentaron una amplia variedad de diseños y composiciones a lo largo de los años. Algunas fueron acuñadas en materiales bimetálicos, otras en aleaciones específicas, y también existieron ediciones con detalles que no se repitieron.

Para los coleccionistas, cada ejemplar cuenta una historia. Representa una decisión económica, un momento político y una etapa del país. Por eso, el interés no se limita al valor monetario, sino también al valor simbólico y cultural.

Moneda 5 pesos 3

El caso de la moneda que sorprendió al mercado

Uno de los ejemplos más impactantes fue el de una moneda de cinco pesos con marca Arrayán del año 2017. Este ejemplar llamó la atención porque fue acuñado completamente en color plateado, cuando ese modelo debía ser bimetálico.

Según trascendió en el ambiente numismático, esta moneda llegó a venderse por una cifra cercana a los $500.000. El valor se explicó por una combinación de factores: el error de material, el año de emisión y la rareza del ejemplar.

Las monedas más accesibles y su valor actual

No todas las monedas de cinco pesos alcanzan cifras extraordinarias. De hecho, la mayoría se comercializa por montos mucho más bajos, aunque igualmente superiores a su valor nominal.

En plataformas de compra y venta online, pueden encontrarse ejemplares baratos publicados por $2.000, $3.000 o $4.000, dependiendo del año y del estado de conservación. Pero otras monedas con errores de fabricación se ofrecieron alrededor de los $48.000, mientras que otras ediciones más comunes se ubicaron en valores menores.

Moneda y billete 5 pesos

Qué tener en cuenta antes de vender una moneda

Antes de desprenderse de una moneda de cinco pesos, los expertos sugirieron seguir algunos pasos básicos. El primero es observarla con atención: verificar el año, el material y cualquier detalle fuera de lo común.

Luego, es recomendable comparar con otras publicaciones similares y, si es posible, consultar a un especialista en numismática. Existen foros, ferias y grupos de coleccionistas donde se puede obtener una opinión más precisa.

También es clave evitar limpiar la moneda de forma agresiva. Aunque parezca contradictorio, una limpieza incorrecta puede reducir drásticamente su valor, ya que altera la pátina original que los coleccionistas aprecian.