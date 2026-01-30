Si tenés este billete de 1 dólar, tenés un tesoro en casa que puede valer miles de dólares

Sin embargo, en julio de 2016, la misma oficina realizó un pedido idéntico a la planta de Fort Worth, Texas. El problema fue que ambos encargos compartieron rangos de números de serie idénticos. Nadie detectó la duplicación. Nadie frenó la impresión. Nadie retiró los billetes a tiempo.

El resultado fue histórico: millones de billetes de US$1 con números de serie duplicados comenzaron a circular por todo el país sin que el público ni las autoridades lo advirtieran.

Subastas, récords y cifras que siguen en aumento

Con el paso de los años, las ventas comenzaron a multiplicarse. Según datos publicados por Project 2013B, una iniciativa creada en 2017 para registrar estos billetes, los pares subastados a principios de 2025 oscilaron entre US$500 y US$25.000, dependiendo de su estado de conservación.

La expectativa crece a medida que aparecen nuevas coincidencias y se reduce el número de pares disponibles en condiciones óptimas.

Una búsqueda global impulsada por internet y las redes sociales

Aunque existen más de seis millones de pares potenciales, hasta el momento solo se identificaron alrededor de 20 coincidencias confirmadas. Esa desproporción alimentó una verdadera cacería digital.

Miles de personas revisan billetes guardados, intercambian información en foros y publican números de serie en redes sociales con la esperanza de encontrar la otra mitad del par. Project 2013B se convirtió en el centro neurálgico de esta cruzada colectiva, recibiendo datos de coleccionistas de todo el mundo.

El estado del billete, un factor decisivo en el precio final

No todos los pares valen lo mismo. El estado del papel resulta determinante. Un billete sin circular, sin dobleces ni marcas, multiplica su cotización.

Además de la duplicación, el propio número de serie influye en el precio. Un número extremadamente bajo, como 00000001, resulta mucho más atractivo que uno elevado. En el mercado, esa diferencia puede traducirse en miles de dólares adicionales.

Por eso, no basta con encontrar un billete raro. Hay que observarlo con lupa, analizar cada cifra y comparar su estado con los estándares internacionales.

Cómo identificar un billete de US$1 con error de impresión

Identificación. Para quienes revisan cajones, sobres viejos o ahorros olvidados, existen tres características clave que permiten reconocer estos billetes especiales:

La fecha de la serie debe decir “Serie 2013” y se encuentra debajo y a la izquierda del retrato de George Washington.

El sello de la Reserva Federal debe ser la letra "B", ubicado encima del número de serie.

El número de serie tiene que terminar con un asterisco (*) y estar dentro de los rangos B00000001 – B00250000* o B03200001* – B09600000*.

Cumplir con estos requisitos no garantiza una fortuna inmediata, pero sí confirma que el billete forma parte del grupo afectado por el error.