"Harry Potter y la piedra filosofal", la serie de HBO, revive la magia y el legado de Hogwarts

Los estudiantes de Gryffindor suelen ser los primeros en oponerse a las injusticias o en ponerse en peligro por los demás. Pueden ser impulsivos, pero su disposición a actuar también los convierte en líderes naturales.

HUFFLEPUFF: EL VALOR DE LA CONFIANZA

Helga Hufflepuff fundó una casa basada en la justicia, la lealtad y la perseverancia. Su símbolo, el tejón, representa una resiliencia discreta, mientras que su vínculo con la tierra refleja la naturaleza práctica y equilibrada de sus estudiantes. Sus colores amarillo y negro evocan calidez, amistad, campos de trigo y tierras fértiles.

La mayor fortaleza de la casa reside en su constancia. Los estudiantes de Hufflepuff saben que los logros importantes suelen ser fruto de la paciencia, la dedicación y la disposición a estar ahí para los demás.

RAVENCLAW: IMAGINACIÓN E INDEPENDENCIA

Para Rowena Ravenclaw, el conocimiento y la originalidad eran algunas de las mayores fuentes de fortaleza. Su casa está representada por un águila, símbolo de visión y perspectiva, y se asocia con el elemento aire. Sus colores azul y bronce evocan el cielo, la sabiduría y la creatividad.

Ravenclaw celebra no solo la capacidad académica, sino también la imaginación, la individualidad y la confianza para cuestionar las ideas establecidas. Sus estudiantes son curiosos, ingeniosos y, a menudo, están dispuestos a seguir caminos poco convencionales.

SLYTHERIN: AMBICIÓN Y COMPLEJIDAD

Fundada por Salazar Slytherin, esta casa se asocia con la ambición, la estrategia y la capacidad de encontrar soluciones. Sus colores verde y plateado crean una identidad llamativa y elegante, mientras que el símbolo de la serpiente representa la inteligencia y la adaptabilidad.

La reputación de Slytherin suele estar marcada por sus miembros más peligrosos, pero la casa es mucho más compleja. La ambición no es perjudicial por naturaleza, y la astucia también puede significar saber adaptarse, planificar y superar desafíos. Slytherin cuestiona la idea de que la apariencia o la reputación cuentan toda la historia de una persona.

UN LEGADO VISUAL MÁS FIEL A LOS LIBROS

La serie original de HBO Harry Potter y la piedra filosofal también volverá a explorar la identidad visual de las cuatro casas. Para la serie, las mascotas, los escudos y los estandartes de las casas se han rediseñado para reflejar con mayor fidelidad las descripciones y el espíritu del primer libro.

Al volver al material original, la producción ofrece al público una nueva interpretación de las casas, a la vez que conserva el lenguaje visual que las hizo tan memorables. Con el regreso de la historia a Hogwarts, estas cuatro comunidades volverán a dar forma a las amistades, rivalidades y conflictos dentro de la escuela.

La serie original de HBO Harry Potter y la piedra filosofal se estrena esta Navidad, exclusivamente en HBO Max.

Teaser tráiler oficial de Harry Potter y la Piedra Filosofal en HBO Max