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"Harry Potter y la piedra filosofal", la serie de HBO, revive la magia y el legado de Hogwarts

Con el regreso de Harry Potter en la serie original de HBO, sus símbolos y tradiciones ofrecen una nueva manera de explorar la identidad, la amistad y el sentido de pertenencia.

Harry Potter y la piedra filosofal

"Harry Potter y la piedra filosofal", la serie de HBO, revive la magia y el legado de Hogwarts. (Foto: Gentileza HBO)

Mucho después de que los lectores entraran por primera vez al Gran Comedor, las casas de Hogwarts siguen siendo uno de los elementos más reconocibles y perdurables del universo de Harry Potter. Con el regreso de la historia a la pantalla en la serie original de HBO Harry Potter y la piedra filosofal, sus símbolos y tradiciones ofrecen una nueva manera de explorar la identidad, la amistad y el sentido de pertenencia.

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Harry Potter: HBO anunció a los actores que interpretarán a Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle. (Fotos: Gentileza HBO)

Elegir una casa es mucho más que una declaración personal. Refleja las cualidades que admiramos, las comunidades que valoramos y las personas en las que aspiramos a convertirnos. Aunque las casas dividen a los estudiantes de Hogwarts en cuatro grupos, también revelan una verdad importante: el valor, la lealtad, la inteligencia y la ambición no pertenecen exclusivamente a ninguna de ellas.

Las casas fueron fundadas por los cuatro fundadores de Hogwarts: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Cada fundador tenía una visión particular de las cualidades que los estudiantes debían cultivar, y así creó cuatro comunidades con personalidades, colores y símbolos propios.

(Foto: Gentileza HBO).

(Foto: Gentileza HBO).

GRYFFINDOR: VALOR CON PROPÓSITO

Bajo la influencia de Godric Gryffindor, el valor se convirtió en el rasgo distintivo de la casa Gryffindor. Su escudo con un león y sus colores escarlata y dorado transmiten confianza, energía y audacia, mientras que su asociación con el fuego refleja la pasión de sus miembros.

Los estudiantes de Gryffindor suelen ser los primeros en oponerse a las injusticias o en ponerse en peligro por los demás. Pueden ser impulsivos, pero su disposición a actuar también los convierte en líderes naturales.

HUFFLEPUFF: EL VALOR DE LA CONFIANZA

Helga Hufflepuff fundó una casa basada en la justicia, la lealtad y la perseverancia. Su símbolo, el tejón, representa una resiliencia discreta, mientras que su vínculo con la tierra refleja la naturaleza práctica y equilibrada de sus estudiantes. Sus colores amarillo y negro evocan calidez, amistad, campos de trigo y tierras fértiles.

La mayor fortaleza de la casa reside en su constancia. Los estudiantes de Hufflepuff saben que los logros importantes suelen ser fruto de la paciencia, la dedicación y la disposición a estar ahí para los demás.

RAVENCLAW: IMAGINACIÓN E INDEPENDENCIA

Para Rowena Ravenclaw, el conocimiento y la originalidad eran algunas de las mayores fuentes de fortaleza. Su casa está representada por un águila, símbolo de visión y perspectiva, y se asocia con el elemento aire. Sus colores azul y bronce evocan el cielo, la sabiduría y la creatividad.

Ravenclaw celebra no solo la capacidad académica, sino también la imaginación, la individualidad y la confianza para cuestionar las ideas establecidas. Sus estudiantes son curiosos, ingeniosos y, a menudo, están dispuestos a seguir caminos poco convencionales.

SLYTHERIN: AMBICIÓN Y COMPLEJIDAD

Fundada por Salazar Slytherin, esta casa se asocia con la ambición, la estrategia y la capacidad de encontrar soluciones. Sus colores verde y plateado crean una identidad llamativa y elegante, mientras que el símbolo de la serpiente representa la inteligencia y la adaptabilidad.

La reputación de Slytherin suele estar marcada por sus miembros más peligrosos, pero la casa es mucho más compleja. La ambición no es perjudicial por naturaleza, y la astucia también puede significar saber adaptarse, planificar y superar desafíos. Slytherin cuestiona la idea de que la apariencia o la reputación cuentan toda la historia de una persona.

UN LEGADO VISUAL MÁS FIEL A LOS LIBROS

La serie original de HBO Harry Potter y la piedra filosofal también volverá a explorar la identidad visual de las cuatro casas. Para la serie, las mascotas, los escudos y los estandartes de las casas se han rediseñado para reflejar con mayor fidelidad las descripciones y el espíritu del primer libro.

Al volver al material original, la producción ofrece al público una nueva interpretación de las casas, a la vez que conserva el lenguaje visual que las hizo tan memorables. Con el regreso de la historia a Hogwarts, estas cuatro comunidades volverán a dar forma a las amistades, rivalidades y conflictos dentro de la escuela.

La serie original de HBO Harry Potter y la piedra filosofal se estrena esta Navidad, exclusivamente en HBO Max.

Teaser tráiler oficial de Harry Potter y la Piedra Filosofal en HBO Max

En pocas palabras

  • Las casas de Hogwarts: Exploran identidad, amistad y pertenencia, cada una con sus cualidades distintivas y fundadores.
  • Rediseño visual: La serie de HBO retoma las descripciones originales de los libros para las mascotas, escudos y estandartes de las casas.
  • Estreno en HBO Max: La esperada serie original de Harry Potter llegará esta Navidad, exclusivamente a la plataforma de streaming.
Resumen generado por Thinkindot AI
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