Hongos en las uñas de pies y manos: la receta casera de un reconocido médico para eliminarlos

Preparación de la uña: se debe limar suavemente la superficie de la uña por la parte superior. Este paso busca facilitar la absorción de los productos.

Aplicación del ungüento: se coloca una pequeña cantidad de ungüento de mentol sobre cada dedo afectado y se realiza un masaje profundo para favorecer su penetración.

Aplicación del yodo: después del masaje, se procede a “pintar” la uña con yodo blanco o transparente. Se debe esperar a que se seque completamente antes de acostarse o descansar.

Hongos en las manos y pies: cuántas veces por día se debe aplicar

El procedimiento sugerido por Soltanik es de dos veces al día o, como mínimo, una vez durante la noche. La constancia es fundamental, dado que los hongos no desaparecen de forma inmediata.

A medida que la uña sana comienza a crecer, se debe ir recortando la parte afectada por el hongo. De esta manera, la nueva estructura ungueal puede avanzar progresivamente sobre la zona dañada.