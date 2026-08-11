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Hongos en las uñas de pies y manos: la receta casera de un reconocido médico para eliminarlos

El médico Enrique Soltanik compartió una receta casera que combina dos elementos de fácil acceso y propone una aplicación constante sobre las uñas afectadas.

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Los hongos en las uñas pueden provocar alteraciones en su crecimiento y afectar tanto las manos como los pies. 

Los hongos en las uñas pueden provocar alteraciones en su crecimiento y afectar tanto las manos como los pies. 

La onicomicosis, conocida comúnmente como hongos en las uñas, puede afectar tanto las uñas de los pies como las de las manos y suele ser una afección difícil de eliminar. Frente a este problema, el médico Enrique Soltanik divulgó una receta casera que combina un ungüento de mentol con yodo blanco o transparente y que, según su experiencia, “ayudó a muchos” de sus pacientes.

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El método utiliza elementos de fácil acceso y propone una aplicación constante sobre las uñas afectadas. De acuerdo con Soltanik, la clave está en mantener el procedimiento durante el tiempo necesario para que la uña sana crezca y reemplace progresivamente la parte afectada.

Hongos en las uñas: qué se necesita para preparar el remedio casero

Para realizar el procedimiento se necesitan dos elementos principales:

  • Ungüento de mentol: se utiliza como base para el masaje sobre las uñas afectadas.
  • Yodo blanco o transparente: se recomienda esta variante para evitar las manchas amarillentas que el yodo convencional suele dejar en la piel, las uñas y las prendas de vestir.

Cómo aplicar el remedio casero para los hongos en las uñas

Higiene previa: la aplicación se recomienda después del baño, una vez que la zona afectada esté completamente limpia y seca.

Preparación de la uña: se debe limar suavemente la superficie de la uña por la parte superior. Este paso busca facilitar la absorción de los productos.

Aplicación del ungüento: se coloca una pequeña cantidad de ungüento de mentol sobre cada dedo afectado y se realiza un masaje profundo para favorecer su penetración.

Aplicación del yodo: después del masaje, se procede a “pintar” la uña con yodo blanco o transparente. Se debe esperar a que se seque completamente antes de acostarse o descansar.

Hongos en las manos y pies: cuántas veces por día se debe aplicar

El procedimiento sugerido por Soltanik es de dos veces al día o, como mínimo, una vez durante la noche. La constancia es fundamental, dado que los hongos no desaparecen de forma inmediata.

A medida que la uña sana comienza a crecer, se debe ir recortando la parte afectada por el hongo. De esta manera, la nueva estructura ungueal puede avanzar progresivamente sobre la zona dañada.

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