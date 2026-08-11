Liberaron a la niñera argentina que estuvo detenida durante casi un mes en Estados Unidos

El hombre también señaló: “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”.

Cómo fue detenida Iliana Lick

La detención se produjo cuando la argentina se presentó en el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Kansas City. Según relató su novio, ambos habían hablado poco antes de que Lick atravesara los controles de seguridad.

Luego de ese momento, la mujer dejó de responder los mensajes y Melchiorre recibió llamadas en las que le comunicaron que había sido detenida.

Durante las semanas siguientes, Lick pasó por distintos centros de detención en Pensilvania, Luisiana, Texas y Nuevo México. Su familia y su pareja denunciaron las dificultades que enfrentaron para comunicarse con ella y conocer su situación.

El conflicto migratorio

Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que posteriormente extendió. También había comenzado los trámites para modificar su estatus migratorio y obtener un permiso de trabajo.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses sostuvieron que la argentina había permanecido en el país más allá del período permitido.

La Justicia fijó una fianza de US$ 10.000 para que pudiera recuperar la libertad mientras continúa su proceso migratorio. A partir de esa decisión, su novio impulsó una campaña para reunir el dinero necesario para cubrir la fianza y los gastos legales.

Su novio impulsó una campaña para reunir el dinero necesario para cubrir la fianza y los gastos legales. (Foto: archivo)

Lick trabaja como niñera para dos familias del sur de Philadelphia y cuida a tres chicos pequeños. Según contó Melchiorre, la mujer no tiene antecedentes penales y mantiene fuertes vínculos con la comunidad donde vive.