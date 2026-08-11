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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (14 + 9) - 4 × (40 - 7) + 24

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolverlo paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

14 + 9 = 23 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 9 × 23 - 4 × 33 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 23 = 207 | 4 × 33 = 132

La expresión queda así: 207 - 132 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

207 - 132 = 75 |

75 + 24 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en la clave inicial

Resultado final: 99

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, mejorar el cálculo mental y reforzar una regla básica que puede cambiar por completo el desenlace de una cuenta.

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