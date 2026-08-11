Incertidumbre en Boca por Adam Bareiro: qué se sabe sobre su lesión y ¿la cirugía?

La vuelta de Adam Bareiro a las canchas de fútbol se transformó en una verdadera incógnita dentro del mundo xeneize. El delantero paraguayo continúa en proceso de recuperación tras sufrir una hernia de disco lumbar y los plazos para su retorno son totalmente inciertos. Luego de haberse sometido a un bloqueo y de haber tomado la decisión de no pasar por el quirófano, el atacante realiza algunos trabajos en campo de intensidad muy leve, mientras el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena es consciente de que no podrá contar con él en un futuro cercano.