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Incertidumbre en Boca por Adam Bareiro: qué se sabe sobre su lesión y ¿la cirugía?

El delantero paraguayo sigue recuperándose de una hernia de disco lumbar. Cuándo volvería, el antecedente de Cavani y la llegada de Enner Valencia.

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Adam Bareiro. 

Adam Bareiro. 

La vuelta de Adam Bareiro a las canchas de fútbol se transformó en una verdadera incógnita dentro del mundo xeneize. El delantero paraguayo continúa en proceso de recuperación tras sufrir una hernia de disco lumbar y los plazos para su retorno son totalmente inciertos. Luego de haberse sometido a un bloqueo y de haber tomado la decisión de no pasar por el quirófano, el atacante realiza algunos trabajos en campo de intensidad muy leve, mientras el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena es consciente de que no podrá contar con él en un futuro cercano.

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El último compromiso oficial del ex-San Lorenzo con la camiseta de Boca tuvo lugar el pasado 9 de mayo ante Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura. Aquella noche, el atacante ingresó como titular pese a llegar al límite desde la parte física y terminó sufriendo un doble desgarro —en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo— que lo obligó a abandonar el campo de juego durante la primera etapa.

Cómo es el tratamiento médico que realiza Adam Bareiro y qué antecedentes tiene Boca

Cuando el futbolista se predisponía para reaparecer frente a Sarmiento por la Copa Argentina, una vez concluida la cita mundialista, la aparición de la hernia de disco interrumpió sus planes. Al igual que lo resuelto en su momento por Edinson Cavani —quien padeció una complicación similar con bloqueos y tratamientos que le impedían competir con normalidad—, Bareiro se realizó un bloqueo en la zona afectada y optó por evitar la intervención quirúrgica.

Esta vía de tratamiento conservador provoca que su proceso de rehabilitación sea mucho más lento e incierto. Por el momento, el delantero combina ejercicios leves sobre el césped con rutinas específicas de gimnasio para intentar superar los dolores lumbares.

De qué manera influyó la lesión de Bareiro en la llegada de Enner Valencia a Boca

La persistente incertidumbre sobre los tiempos de recuperación del atacante empujó a la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme a buscar alternativas en el mercado de pases. Tras consultar por las condiciones de David Romero, Lucas Passerini y Luciano Gondou —recibiendo en todos los casos pretensiones económicas muy elevadas—, la comisión directiva y el cuerpo técnico acordaron la contratación del ecuatoriano Enner Valencia.

El experimentado goleador arribó en condición de libre tras disputar su tercer Mundial con su selección y haber registrado un paso por el Pachuca de México. Tras llegar al país durante el fin de semana y completar su primera práctica en Boca Predio, Arruabarrena decidió llevarlo de a poco, motivo por el cual no fue convocado para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta FC. La intención del cuerpo técnico es contar con él para el cruce de vuelta, programado para el próximo martes 18 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco.

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