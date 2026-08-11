Incertidumbre en Boca por Adam Bareiro: qué se sabe sobre su lesión y ¿la cirugía?

De qué manera influyó la lesión de Bareiro en la llegada de Enner Valencia a Boca

La persistente incertidumbre sobre los tiempos de recuperación del atacante empujó a la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme a buscar alternativas en el mercado de pases. Tras consultar por las condiciones de David Romero, Lucas Passerini y Luciano Gondou —recibiendo en todos los casos pretensiones económicas muy elevadas—, la comisión directiva y el cuerpo técnico acordaron la contratación del ecuatoriano Enner Valencia.

El experimentado goleador arribó en condición de libre tras disputar su tercer Mundial con su selección y haber registrado un paso por el Pachuca de México. Tras llegar al país durante el fin de semana y completar su primera práctica en Boca Predio, Arruabarrena decidió llevarlo de a poco, motivo por el cual no fue convocado para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta FC. La intención del cuerpo técnico es contar con él para el cruce de vuelta, programado para el próximo martes 18 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco.