Se supo en quiénes se refugió Tuli Acosta en pleno escándalo con Luck y La Joaqui

Pero, entre todas las fotografías, algunas tuvieron un significado especial. Tuli Acosta compartió una imagen de su mamá haciendo el gesto de los pulgares hacia arriba, una postal que transmitió una señal positiva en medio de los días de incertidumbre que atraviesa. También publicó una fotografía de un mate preparado por su papá, que apareció sostenido por ella durante la escapada.

Además, la influencer mostró una selfie grupal junto a varias amigas. Todas posaron sonrientes y con anteojos de sol, rodeadas por los árboles del predio serrano. De esta manera, Tuli dejó en evidencia que, en medio de la polémica, eligió pasar estos días acompañada por las personas que forman parte de su círculo más cercano.

El contraste con las últimas semanas fue evidente. Desde que comenzaron a circular las versiones que la vinculan sentimentalmente con Luck Ra, la bailarina quedó bajo una intensa exposición y fue mencionada en medio de la separación del cantante y La Joaqui.

Sin embargo, durante este fin de semana decidió cambiar completamente de escenario. Alejada de los programas de espectáculos y de la repercusión mediática, Tuli Acosta se mostró relajada, sin maquillaje y disfrutando de la naturaleza junto a sus amigas y familiares.

Así, mientras continúa en el foco de la polémica por los rumores que la relacionan con Luck Ra, la influencer eligió refugiarse en sus afectos y tomarse unos días para desconectarse del ruido que la rodea.

Cuál fue la dura denuncia de Tuli Acosta cansada de ser acusada como responsable de la separación de Luck Ra y Tuli Acosta

El viernes pasado, Tuli Acosta hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, cansada de ser señalada como la responsable de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra. En medio de las versiones que circularon durante los últimos días sobre su vida privada, la cantante decidió ponerle un freno a las acusaciones y contar cómo atraviesa la situación.

La bailarina quedó en el foco luego de ser apuntada como tercera en discordia en la separación de La Joaqui y Luck Ra. Pero las versiones no terminaron allí: posteriormente también comenzaron a circular rumores que la vinculaban afectivamente con otros hombres, algo que generó una fuerte repercusión y llevó a Tuli a salir públicamente a responder.

“No sé ni por dónde empezar. La verdad es que no entiendo el fin de tantas mentiras ni la necesidad de querer ponerme una etiqueta de una mujer que no soy ”, expresó la artista al iniciar su contundente mensaje.

En su descargo, Tuli Acosta recordó que tiempo atrás había sido relacionada sentimentalmente con Luck Ra, pese a que ambos habían dejado en claro que entre ellos no existía ningún vínculo amoroso. Según explicó, una vez que las partes involucradas desmintieron esas versiones, comenzaron a aparecer nuevos rumores que, desde su perspectiva, tenían como objetivo seguir alimentando una historia que no era real.

“Como no fue suficiente que me involucraran con mi mejor amigo, y después de que todas las partes aclararan que absolutamente nada de eso era real, empezaron a inventar historias con otros pibes para seguir alimentando las mentiras y hacer que todo esto pareciera más creíble ”, sostuvo.

Lejos de dejar pasar lo ocurrido, la cantante apuntó directamente contra quienes considera responsables de difundir esas versiones y cuestionó con dureza las intenciones detrás de lo que calificó como un ensañamiento en su contra.

“Está claro que la intención nunca fue otra más que hacer daño. Porque ni ellos mismos pueden explicar el nivel de perversión, odio y ensañamiento con el que decidieron actuar”, lanzó Tuli.

Además, la influencer contó una situación que elevó todavía más su preocupación. Según relató, una conversación que mantuvo en un ámbito privado habría sido grabada sin su consentimiento y luego difundida de manera parcial, dejándola expuesta en un momento de vulnerabilidad.

“Llegaron al punto de mostrar una conversación mía en un ámbito privado, grabada sin mi consentimiento, completamente sacada de contexto y dejándome expuesta en una situación donde claramente me escuchan vulnerable, como cualquier persona en una discusión. Y encima lo muestran personas que no tienen nada que ver”, afirmó.

Finalmente, Tuli Acosta aseguró que todo lo ocurrido terminó confirmando su decisión de mantener distancia de determinadas personas y no brindarles su confianza. En ese sentido, cuestionó a quienes, según su mirada, buscan mostrarse como defensores de la verdad cuando, en realidad, solo pretenderían obtener protagonismo a partir de conflictos ajenos.

“Claramente no me equivoqué en no querer relacionarme ni darle confianza a esta gente que les divierte hacerse los justicieros, cuando la realidad es que solo buscan el foco y la atención inventando miserias de los demás”, concluyó.