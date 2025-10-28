Horóscopo: Azrael, Chamuel y Uriel activan tu poder interior bajo la Luna en Capricornio

El cielo de hoy se siente intenso pero fértil. El Sol en Escorpio y la Luna en Capricornio dibujan una tensión hermosa entre emoción y estructura.
Los Arcángeles Azrael, Chamuel y Uriel en el horóscopo acompañan una jornada para decidir, transformar y construir desde el corazón.
Azrael y Chamuel abren portales de transformación bajo la Luna en Capricornio. Foto: Horóscopo.
En medio de esa danza, tres Arcángeles abren sus alas: Azrael, Chamuel y Uriel.
Azrael vuelve a recordarte que lo que termina no siempre duele, a veces libera. Su Rayo Blanco es un puente entre el duelo y la nueva vida.
Si algo se cae hoy, no corras: observá. Puede que el universo esté despejando el camino para algo mucho más grande.
Chamuel, desde su Rayo Rosa, enciende la chispa emocional. No es solo amor romántico, es amor consciente: por tu cuerpo, tus procesos y tus vínculos reales.
Bajo esta energía, los abrazos curan, las palabras se suavizan y las decisiones se toman desde el corazón.
Uriel, con su Rayo Dorado, baja para ordenar lo que el alma siente. En días como este, su luz ayuda a elegir sin drama, con paz.
Su presencia transforma la confusión en propósito.
Escorpio – Azrael te guía a cerrar un ciclo con sabiduría.
Capricornio – Uriel te impulsa a ordenar lo emocional y construir desde la calma.
Cáncer – Chamuel te invita a abrirte a un nuevo tipo de amor.
Virgo – Uriel aclara tus decisiones laborales con paz interior.
¿Cómo sentir la presencia de Uriel en días de confusión?
Pedí luz dorada en tu mente y respirala tres veces; vas a notar cómo baja la claridad.
¿Qué significa trabajar con el Rayo Rosa de Chamuel?
Conectar con el amor propio, el perdón y la ternura. Ideal para sanar vínculos.
¿Qué energía tiene Azrael realmente?
No es oscuridad, es transición: te enseña a honrar los finales y confiar en los comienzos.