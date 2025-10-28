En vivo Radio La Red
Horóscopo: Azrael, Chamuel y Uriel activan tu poder interior bajo la Luna en Capricornio

Los Arcángeles Azrael, Chamuel y Uriel en el horóscopo acompañan una jornada para decidir, transformar y construir desde el corazón.

Azrael y Chamuel abren portales de transformación bajo la Luna en Capricornio. Foto: Horóscopo.

En medio de esa danza, tres Arcángeles abren sus alas: Azrael, Chamuel y Uriel.

Renacer sin miedo

Azrael vuelve a recordarte que lo que termina no siempre duele, a veces libera. Su Rayo Blanco es un puente entre el duelo y la nueva vida.

Si algo se cae hoy, no corras: observá. Puede que el universo esté despejando el camino para algo mucho más grande.

El amor como impulso vital

Chamuel, desde su Rayo Rosa, enciende la chispa emocional. No es solo amor romántico, es amor consciente: por tu cuerpo, tus procesos y tus vínculos reales.

Bajo esta energía, los abrazos curan, las palabras se suavizan y las decisiones se toman desde el corazón.

Uriel te recuerda: construir también es sanar. Foto: Horóscopo, Internet

La claridad que construye

Uriel, con su Rayo Dorado, baja para ordenar lo que el alma siente. En días como este, su luz ayuda a elegir sin drama, con paz.

Su presencia transforma la confusión en propósito.

Signos más movilizados

Escorpio – Azrael te guía a cerrar un ciclo con sabiduría.

Capricornio – Uriel te impulsa a ordenar lo emocional y construir desde la calma.

Cáncer – Chamuel te invita a abrirte a un nuevo tipo de amor.

Virgo – Uriel aclara tus decisiones laborales con paz interior.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo sentir la presencia de Uriel en días de confusión?

Pedí luz dorada en tu mente y respirala tres veces; vas a notar cómo baja la claridad.

¿Qué significa trabajar con el Rayo Rosa de Chamuel?

Conectar con el amor propio, el perdón y la ternura. Ideal para sanar vínculos.

¿Qué energía tiene Azrael realmente?

No es oscuridad, es transición: te enseña a honrar los finales y confiar en los comienzos.

