Astrología: Los signos que tendrán una noticia fatal con el Rayo Azul del Arcángel Miguel

Protección, claridad y movimiento interno

Podés sentir esta vibración como una mezcla de cansancio y lucidez. Es normal: el cuerpo necesita tiempo para sostener tanta energía de cambio. Dormí bien, hidratate y anclate en lo simple.

El Rayo Azul de Miguel no solo protege, también alinea tu campo energético con tu propósito real.

image Donde hay duda, Miguel enciende el fuego de la verdad. Foto: Astrología, Arcángel Miguel.

Signos bajo la influencia del Rayo Azul

Géminis – Recuperás foco y claridad después de semanas de dispersión.

– Recuperás foco y claridad después de semanas de dispersión. Cáncer – Miguel te acompaña a poner límites emocionales sin culpa.

– Miguel te acompaña a poner límites emocionales sin culpa. Virgo – Dejá de analizar tanto: es hora de actuar.

– Dejá de analizar tanto: es hora de actuar. Sagitario – Te anima a confiar en tu intuición y seguir tu fuego interior.

– Te anima a confiar en tu intuición y seguir tu fuego interior. Piscis – Miguel te enseña que decir “no” también es una forma de amor.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se siente tanta intensidad con el Rayo Azul?

Porque activa la zona del plexo solar, donde guardamos la fuerza y las decisiones.

¿Qué ritual puedo hacer?

Encendé una vela azul o escribí una carta soltando lo que ya no sostenés.

¿Miguel protege a todos los signos por igual?

Sí, aunque algunos lo sienten más cuando están en procesos de cambio o sanación profunda.