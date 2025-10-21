En vivo Radio La Red
Astrología: Los signos que tendrán una noticia fatal con el Rayo Azul del Arcángel Miguel

El Arcángel Miguel en la astrología ilumina los caminos confusos y activa el fuego interno de quienes estaban esperando una señal.

El Rayo Azul de Miguel limpia

El Rayo Azul de Miguel limpia, ordena y renueva la fe. Foto: Ideogram, Astrología.

Esta semana la vibración del Rayo Azul baja fuerte sobre la Tierra. Es una energía de acción, pero también de limpieza emocional. Si venís sintiendo cansancio mental o indecisión, Miguel aparece para romper el estancamiento y ayudarte a elegir desde la verdad.

Venus en Libra: el amor anda suelto y puede encontrarte hasta pagando el café. Foto Ideogram, astrología.

No te empuja, te recuerda. Te recuerda que no estás perdido, solo desenfocado.

La influencia de Miguel se manifiesta como un llamado a actuar con propósito, incluso si eso implica dejar algo atrás. Es una energía que impulsa a cortar vínculos, rutinas o creencias que ya no sostienen el alma.

Cada decisión tomada desde el amor propio abre un nuevo portal. No todo cierre es pérdida; algunos son expansión.

Protección, claridad y movimiento interno

Podés sentir esta vibración como una mezcla de cansancio y lucidez. Es normal: el cuerpo necesita tiempo para sostener tanta energía de cambio. Dormí bien, hidratate y anclate en lo simple.

El Rayo Azul de Miguel no solo protege, también alinea tu campo energético con tu propósito real.

image
Donde hay duda, Miguel enciende el fuego de la verdad. Foto: Astrolog&iacute;a, Arc&aacute;ngel Miguel.

Donde hay duda, Miguel enciende el fuego de la verdad. Foto: Astrología, Arcángel Miguel.

Signos bajo la influencia del Rayo Azul

  • Géminis – Recuperás foco y claridad después de semanas de dispersión.
  • Cáncer – Miguel te acompaña a poner límites emocionales sin culpa.
  • Virgo – Dejá de analizar tanto: es hora de actuar.
  • Sagitario – Te anima a confiar en tu intuición y seguir tu fuego interior.
  • Piscis – Miguel te enseña que decir “no” también es una forma de amor.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se siente tanta intensidad con el Rayo Azul?

Porque activa la zona del plexo solar, donde guardamos la fuerza y las decisiones.

¿Qué ritual puedo hacer?

Encendé una vela azul o escribí una carta soltando lo que ya no sostenés.

¿Miguel protege a todos los signos por igual?

Sí, aunque algunos lo sienten más cuando están en procesos de cambio o sanación profunda.

