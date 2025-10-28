Astrología: Uriel, Jofiel, Gabriel y Zadkiel traen claridad, belleza y perdón esta semana

image Gabriel limpia el alma con la suavidad del agua que vuelve a fluir. Foto: Internet, astrología.

Astrología: La belleza también es espiritual

Con Venus en Libra, Jofiel se manifiesta con su Rayo Amarillo-Dorado, embelleciendo lo que toques: tus vínculos, tu casa, tu mente.

Te invita a mirar con amor incluso lo que parece roto.

Jofiel enseña que el orden exterior nace del orden interior, y que la belleza es oración en movimiento.

Las emociones se purifican

Gabriel, con su Rayo Blanco, limpia la voz, la comunicación y las emociones familiares.

Si necesitás decir algo con el corazón, hoy es el momento.

Y mientras tanto, Zadkiel vuelve a cerrar el círculo: transforma lo denso en liviandad, lo viejo en experiencia.

Signos más tocados por esta energía

Capricornio – Uriel te ordena por dentro, no por exigencia, sino por amor propio.

Libra – Jofiel enciende tu magnetismo y tu creatividad.

Cáncer – Gabriel te invita a comunicar lo que sentís con ternura.

Piscis – Zadkiel transforma tu nostalgia en fe.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo conectar con el Arcángel Uriel?

Encendé una vela amarilla o dorada y pedile claridad mental y emocional para tomar decisiones.

¿Qué energía trae Jofiel?

La del amor propio, la creatividad y la apreciación de la belleza cotidiana.

¿Qué ritual simple puedo hacer para Gabriel?

Respirar tres veces profundo y decir: “Comunico desde mi verdad con amor.”