Astrología: Uriel, Jofiel, Gabriel y Zadkiel traen claridad, belleza y perdón esta semana

Hoy en la astrología con la Luna danza en Capricornio mientras Saturno y Venus se miran en silencio. En esa coreografía celeste se abren portales de sabiduría y belleza.
Los Arcángeles en la astrología Uriel, Jofiel, Gabriel y Zadkiel iluminan un martes para ordenar emociones, embellecer pensamientos y soltar cargas viejas.
El Rayo Dorado de Uriel ilumina tus pasos cuando la mente duda. Foto: Astrología.
Los Arcángeles Uriel, Jofiel, Gabriel y Zadkiel guían la energía colectiva: una sinfonía de claridad, ternura y perdón.
Uriel, el mensajero del Rayo Dorado, baja con una linterna invisible. Te muestra lo que evitabas mirar: las emociones que necesitan organización, las decisiones que se postergaron por miedo. No para exigirte, sino para recordarte que la espiritualidad también se construye con responsabilidad cotidiana.
Su mensaje: “Hacé lo mejor que puedas, pero hacelo con luz.”
Con Venus en Libra, Jofiel se manifiesta con su Rayo Amarillo-Dorado, embelleciendo lo que toques: tus vínculos, tu casa, tu mente.
Te invita a mirar con amor incluso lo que parece roto.
Jofiel enseña que el orden exterior nace del orden interior, y que la belleza es oración en movimiento.
Gabriel, con su Rayo Blanco, limpia la voz, la comunicación y las emociones familiares.
Si necesitás decir algo con el corazón, hoy es el momento.
Y mientras tanto, Zadkiel vuelve a cerrar el círculo: transforma lo denso en liviandad, lo viejo en experiencia.
Capricornio – Uriel te ordena por dentro, no por exigencia, sino por amor propio.
Libra – Jofiel enciende tu magnetismo y tu creatividad.
Cáncer – Gabriel te invita a comunicar lo que sentís con ternura.
Piscis – Zadkiel transforma tu nostalgia en fe.
¿Cómo conectar con el Arcángel Uriel?
Encendé una vela amarilla o dorada y pedile claridad mental y emocional para tomar decisiones.
¿Qué energía trae Jofiel?
La del amor propio, la creatividad y la apreciación de la belleza cotidiana.
¿Qué ritual simple puedo hacer para Gabriel?
Respirar tres veces profundo y decir: “Comunico desde mi verdad con amor.”