En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
ARCÁNGELES

Astrología: Uriel, Jofiel, Gabriel y Zadkiel traen claridad, belleza y perdón esta semana

Los Arcángeles en la astrología Uriel, Jofiel, Gabriel y Zadkiel iluminan un martes para ordenar emociones, embellecer pensamientos y soltar cargas viejas.

El Rayo Dorado de Uriel ilumina tus pasos cuando la mente duda. Foto: Astrología.

El Rayo Dorado de Uriel ilumina tus pasos cuando la mente duda. Foto: Astrología.

Hoy en la astrología con la Luna danza en Capricornio mientras Saturno y Venus se miran en silencio. En esa coreografía celeste se abren portales de sabiduría y belleza.

Leé también Astrología: Mercurio cuadrando a Plutón y los 3 SIGNOS que no se callan ni bajo tortura
Mercurio cuadrado Plutón: las palabras que transforman o destruyen. Foto: Astrología, Internet.

Los Arcángeles Uriel, Jofiel, Gabriel y Zadkiel guían la energía colectiva: una sinfonía de claridad, ternura y perdón.

Su mensaje: “Hacé lo mejor que puedas, pero hacelo con luz.”

image
Gabriel limpia el alma con la suavidad del agua que vuelve a fluir. Foto: Internet, astrolog&iacute;a.

Gabriel limpia el alma con la suavidad del agua que vuelve a fluir. Foto: Internet, astrología.

Astrología: La belleza también es espiritual

Con Venus en Libra, Jofiel se manifiesta con su Rayo Amarillo-Dorado, embelleciendo lo que toques: tus vínculos, tu casa, tu mente.

Te invita a mirar con amor incluso lo que parece roto.

Jofiel enseña que el orden exterior nace del orden interior, y que la belleza es oración en movimiento.

Las emociones se purifican

Gabriel, con su Rayo Blanco, limpia la voz, la comunicación y las emociones familiares.

Si necesitás decir algo con el corazón, hoy es el momento.

Y mientras tanto, Zadkiel vuelve a cerrar el círculo: transforma lo denso en liviandad, lo viejo en experiencia.

Signos más tocados por esta energía

Capricornio – Uriel te ordena por dentro, no por exigencia, sino por amor propio.

Libra – Jofiel enciende tu magnetismo y tu creatividad.

Cáncer – Gabriel te invita a comunicar lo que sentís con ternura.

Piscis – Zadkiel transforma tu nostalgia en fe.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo conectar con el Arcángel Uriel?

Encendé una vela amarilla o dorada y pedile claridad mental y emocional para tomar decisiones.

¿Qué energía trae Jofiel?

La del amor propio, la creatividad y la apreciación de la belleza cotidiana.

¿Qué ritual simple puedo hacer para Gabriel?

Respirar tres veces profundo y decir: “Comunico desde mi verdad con amor.”

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología
Notas relacionadas
Astrología: 5 signos que el Arcángel Miguel eligió en octubre 2025 y cómo invocar su escudo azul
Astrología: SOL EN ASPECTO CON URANO y los signos que van a hacer algo DEMENTE (y lo van a gozar)
Luna en conjunción en la astrología: los signos que se cruzan con 'esa persona' (y no es casualidad)

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar