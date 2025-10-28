WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 31 de octubre de 2025: la lista completa. (Foto: Archivo)
A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en decenas de modelos de teléfonos Android y iPhone. La popular aplicación de mensajería, propiedad de Meta, actualizó sus requisitos de compatibilidad para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de sus servicios.
Los dispositivos que no puedan cumplir con esas condiciones dejarán de recibir soporte, quedando fuera de futuras actualizaciones y expuestos a fallas o vulnerabilidades.
La compañía explicó que la medida responde a una política de mantenimiento de estándares tecnológicos y de protección de datos. Según indicaron fuentes de Meta, las versiones de sistemas operativos demasiado antiguas no pueden ejecutar las últimas funciones de cifrado y sincronización, fundamentales para resguardar la información de los usuarios. Por ese motivo, la plataforma dejará de operar de manera progresiva en equipos que ya no cuenten con soporte de sus fabricantes.
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares
La nueva política afectará a todos los dispositivos que funcionen con Android 5.0 o versiones anteriores, y a los iPhone con iOS 15.1 o previos. Los usuarios que tengan un teléfono capaz de actualizarse a una versión más reciente del sistema operativo deberán hacerlo cuanto antes si quieren conservar sus chats, archivos y grupos activos.
En cambio, quienes posean equipos cuyo hardware no permita actualizar el sistema operativo se verán obligados a migrar su cuenta a un modelo más moderno. Aunque la interrupción no será inmediata, WhatsApp dejará de funcionar gradualmente: primero con fallos menores, luego con bloqueos parciales y, finalmente, con la desactivación total del servicio.
Motorola: Moto G (primera generación) y Moto E (2014).
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3.
Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2.
Huawei: Ascend Mate 2.
HTC: One M8.
Modelos iPhone afectados:
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Por qué WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos
La razón principal detrás de esta decisión no está relacionada con defectos en los dispositivos, sino con la necesidad de mantener niveles altos de privacidad y rendimiento. Los sistemas operativos antiguos no reciben ya actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes, lo que los convierte en puntos vulnerables para ciberataques.
Meta explicó que su aplicación evoluciona de manera constante, integrando nuevas funciones como copias de seguridad cifradas, mejoras en videollamadas y herramientas de inteligencia artificial. Para que esas innovaciones funcionen correctamente, es necesario un entorno seguro y actualizado. De lo contrario, las brechas tecnológicas podrían afectar la experiencia de los usuarios y comprometer sus datos personales.
Desde la compañía insisten en que la suspensión del servicio será gradual. En una primera etapa, los usuarios de equipos obsoletos podrían notar fallas como lentitud en la carga de chats, errores al enviar mensajes o cierres inesperados de la app. Con el tiempo, el acceso a la plataforma quedará completamente bloqueado.
Cuál es el impacto de la medida y los riesgos de no actualizar
El impacto será notable entre quienes aún utilizan teléfonos con más de diez años de antigüedad. Aunque muchos de estos dispositivos siguen funcionando correctamente para tareas básicas, su falta de compatibilidad con las nuevas políticas de seguridad de Meta los deja fuera del ecosistema digital actual.
Continuar usando una versión antigua de WhatsApp sin actualizaciones incrementa el riesgo de sufrir vulneraciones de privacidad. Los mensajes podrían no cifrarse adecuadamente, y las conversaciones quedarían expuestas a posibles ataques o pérdida de datos. Por eso, los expertos recomiendan migrar de inmediato antes de que la app deje de funcionar por completo.
Cómo prepararse para el cambio en WhatsApp
Verificar la versión del sistema operativo: en el menú de configuración del teléfono se puede comprobar si el dispositivo permite actualizar a una versión más reciente. Si es posible, se debe realizar la actualización antes del 31 de octubre.
Hacer una copia de seguridad: antes de migrar, se aconseja guardar los chats y archivos en la nube, usando Google Drive para Android o iCloud para iPhone. Así, al iniciar sesión en un nuevo dispositivo, todos los datos estarán disponibles.
Migrar la cuenta: en los equipos que no soporten más actualizaciones, será necesario trasladar la cuenta de WhatsApp a otro teléfono compatible. Esto garantizará la continuidad del servicio y la conservación de los contactos.