WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 31 de octubre de 2025: la lista completa

En cambio, quienes posean equipos cuyo hardware no permita actualizar el sistema operativo se verán obligados a migrar su cuenta a un modelo más moderno. Aunque la interrupción no será inmediata, WhatsApp dejará de funcionar gradualmente: primero con fallos menores, luego con bloqueos parciales y, finalmente, con la desactivación total del servicio.

WhatsApp 3

Modelos Android afectados:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5. Motorola: Moto G (primera generación) y Moto E (2014).

Moto G (primera generación) y Moto E (2014). LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2.

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2. Huawei: Ascend Mate 2.

Ascend Mate 2. HTC: One M8.

Modelos iPhone afectados:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

WhatsApp 2

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos

La razón principal detrás de esta decisión no está relacionada con defectos en los dispositivos, sino con la necesidad de mantener niveles altos de privacidad y rendimiento. Los sistemas operativos antiguos no reciben ya actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes, lo que los convierte en puntos vulnerables para ciberataques.

Meta explicó que su aplicación evoluciona de manera constante, integrando nuevas funciones como copias de seguridad cifradas, mejoras en videollamadas y herramientas de inteligencia artificial. Para que esas innovaciones funcionen correctamente, es necesario un entorno seguro y actualizado. De lo contrario, las brechas tecnológicas podrían afectar la experiencia de los usuarios y comprometer sus datos personales.

Desde la compañía insisten en que la suspensión del servicio será gradual. En una primera etapa, los usuarios de equipos obsoletos podrían notar fallas como lentitud en la carga de chats, errores al enviar mensajes o cierres inesperados de la app. Con el tiempo, el acceso a la plataforma quedará completamente bloqueado.

WhatsApp 1

Cuál es el impacto de la medida y los riesgos de no actualizar

El impacto será notable entre quienes aún utilizan teléfonos con más de diez años de antigüedad. Aunque muchos de estos dispositivos siguen funcionando correctamente para tareas básicas, su falta de compatibilidad con las nuevas políticas de seguridad de Meta los deja fuera del ecosistema digital actual.

Continuar usando una versión antigua de WhatsApp sin actualizaciones incrementa el riesgo de sufrir vulneraciones de privacidad. Los mensajes podrían no cifrarse adecuadamente, y las conversaciones quedarían expuestas a posibles ataques o pérdida de datos. Por eso, los expertos recomiendan migrar de inmediato antes de que la app deje de funcionar por completo.

Qué documentos no conviene escanear por WhatsApp 2

Cómo prepararse para el cambio en WhatsApp