Astrología: SOL EN ASPECTO CON URANO y los signos que van a hacer algo DEMENTE (y lo van a gozar)

El tránsito del Sol en aspecto con Urano exige que seas valiente con vos mismo: que aceptes lo que ya no te sirve y que te permitas reinventarte desde lo esencial. Y a veces, lo que nace tras el caos es más genuino de lo que pensabas posible.

image Cuando Urano llama, la rutina se convierte en algo intolerable. Foto Internet, Astrología.

Signos que se suben a esta chispa: 5 energías que estallan con ganas

Acuario : tu planeta regente Urano habla tu idioma. Este tránsito puede darte claridad para expresarte con autenticidad.

Aries : acción inmediata. Querrás hacer algo distinto, romper una rutina. Que la adrenalina no te juegue una mala pasada.

Géminis : ideas que se multiplican. Tus pensamientos se aceleran, tenés ganas de cambiar de conversación, de empresa, de viajes.

Escorpio : transformación profunda. Algo dentro pide liberarse del control, del peso viejo.

Leo: destacar, brillar de otra forma. Vas a querer que te vean por algo distinto, genuino, fuera de lo esperado.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de “aspecto” puede tener el Sol con Urano (conjunción, cuadratura, etc.)?

Puede haber varios tipos: conjunción, cuadratura, oposición. Todos despiertan energía, pero la intensidad varía. La conjunción es más directa y disruptiva.

¿Se puede controlar o suavizar este tránsito?

No del todo, pero podés canalizarlo: caminatas largas, creatividad, cambiar hábitos, romper pequeñas reglas para liberar la tensión.

¿Es buen momento para empezar proyectos nuevos?

Sí, con impulso. Pero controlá la impaciencia: después de la idea viene el plan. Que tu intuición dirija el motor, pero el sentido vaya de pasajero.