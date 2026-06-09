Horóscopo Chino hoy: predicciones para este martes 9 bajo la intensa y audaz energía del Tigre de Madera

Hoy, martes 9 de junio de 2026, el calendario energético oriental propone una jornada de muchísima acción, toma de decisiones arriesgadas y un fuerte impulso de expansión gracias a la llegada del Tigre de Madera. En la astrología china, el Tigre representa el coraje indomable, la pasión por los nuevos desafíos, el magnetismo personal y el liderazgo natural. Al fusionarse hoy con el elemento Madera, toda esa potencia felina gana una visión mucho más estratégica, cooperativa y un gran sentido de la justicia en el plano laboral.