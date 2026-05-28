Horóscopo diario: qué le depara a tu signo con la Luna llenando de fuego al signo de Sagitario

Hoy, jueves 28 de mayo de 2026, el clima astrológico nos empuja a buscar horizontes más amplios, a cuestionar las rutinas asfixiantes y a recuperar la fe en el camino recorrido. La Luna se encuentra transitando por los grados medios de Sagitario, llenando el ambiente general de una vibración de fuego sumamente expansiva, lúdica y honesta. En el horóscopo de hoy, este tránsito funciona como una ráfaga de aire fresco que nos invita a mirar el futuro con optimismo y a dejar de lado los miedos cotidianos.