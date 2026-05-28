Horóscopo diario: qué le depara a tu signo con la Luna llenando de fuego al signo de Sagitario

Aries: El fuego sagitariano potencia tu vitalidad y tus ganas de liderar. Gran día para presentar ideas innovadoras, rendir exámenes o programar un viaje.

Tauro: La Luna te invita a ir profundo en tus finanzas. Es un buen jueves para revisar comisiones, ordenar tus cuentas o planificar una inversión con socios.

Géminis: Al posicionarse en tu opuesto directo, Sagitario pone el foco en tus relaciones de pareja o sociedades comerciales. Escuchá con atención y sin juzgar.

Cáncer: Tus hábitos diarios y tu rutina laboral te exigen orden. Aprovechá la tarde para organizar tus carpetas digitales y evitar la dispersión de energía.

Leo: Una sintonía espectacular con la Luna enciende tu zona de la creatividad, el romance y el brillo propio. Salí al mundo y mostrá tu talento sin timidez.

Virgo: La energía te propone llevar la atención hacia el hogar y los temas familiares. Un buen día para hacer arreglos en casa o conectar con tus raíces.

Libra: Tu palabra hoy tendrá un optimismo contagioso que convencerá a cualquiera. Gran jornada para las ventas, la comunicación escrita y el networking.

Escorpio: El foco se traslada de lleno a tu economía personal. Aprovechá la lucidez del día para planificar tus ingresos de cara al cierre de mes.

Sagitario: Con la Luna en tu signo, tu carisma y vitalidad están en su pico más alto. Nadie va a poder decirte que no hoy; usá esta fuerza con responsabilidad.

Capricornio: Un jueves de bajo perfil, ideal para el trabajo solitario y la introspección. Descansá la mente y evitá engancharte en las internas de pasillo.

Acuario: Tus proyectos colectivos, ideales y amistades cobran un protagonismo absoluto hoy. Gran día para armar equipos de trabajo y debatir ideas.