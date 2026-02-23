Horóscopo del 23 al 27 de febrero: señales, giros y decisiones inesperadas

Un momento para hablar claro

Uno de los grandes aprendizajes de esta semana es la sinceridad. Si venías evitando decir algo, es probable que la situación explote o que el universo te empuje a expresarte.

Esto aplica tanto al trabajo como al amor. La energía favorece conversaciones importantes, pero también genera impulsividad. Por eso, el consejo es respirar antes de responder.

astrología-horóscopo-signo Revisar metas y prioridades ayuda a tomar decisiones con claridad. Foto: Horóscopo semanal.

Signos con más protagonismo

Aries y Géminis tendrán una vibra expansiva. Ideas nuevas, contactos y propuestas estarán a la orden del día. Es un buen momento para networking, entrevistas y proyectos creativos.

Leo y Sagitario sentirán ganas de viajar, cambiar rutinas o empezar actividades nuevas. Incluso pequeños cambios pueden renovar la motivación.

Piscis y Virgo, en cambio, estarán más introspectivos. Es ideal para terapia, journaling o momentos de silencio.

Amor: encuentros inesperados

El romance aparece en lugares cotidianos: el trabajo, el gimnasio, la facultad o redes sociales. No es la semana para buscar, sino para estar abiertos.

Las parejas pueden atravesar momentos de definición: avanzar o replantear. El desafío será escuchar sin ponerse a la defensiva.

Trabajo y dinero: oportunidades reales

Muchos sentirán la necesidad de actualizar su perfil profesional. Cambiar foto, mejorar el CV o aprender una habilidad nueva puede traer resultados concretos.

La astrología recomienda no subestimar pequeños pasos. En tiempos de cambio, cada movimiento suma.

Tips prácticos para transitar estos días

Evitar promesas que no puedas cumplir.

Priorizar descanso y salud mental.

Escuchar la intuición antes de decidir.

Escribir metas de corto plazo.

FAQ

¿Es una semana intensa?

Sí, pero con resultados positivos.

¿Conviene tomar decisiones laborales?

Sí, especialmente si venís dudando.

¿Habrá conflictos?

Solo si se acumulan emociones.

¿Es buen momento para el amor?

Sí, para iniciar o redefinir vínculos.

¿Qué signo tendrá más suerte?

Aries, por su capacidad de acción.

Esta semana recuerda que los cambios no siempre son cómodos, pero sí necesarios. Cuando te animás a ser auténtico, la vida se ordena sola. A veces, lo que parece una crisis es en realidad el comienzo de algo mejor.