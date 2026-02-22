La sorpresiva decisión que tomó el gendarme Nahuel Gallo en la cárcel El Rodeo I

Además, cuestionó a las máximas autoridades del régimen, entre ellas a Delcy Rodríguez, presidenta interina, y a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, por “jugar con las expectativas” de los familiares.

“El reclamo no es solamente por Nahuel, sino por todos los inocentes que siguen detenidos”, escribió Gómez. “Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA”, agregó en otro tramo de su mensaje, donde también se preguntó sobre el rol de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a lo que calificó como “violación constante de los derechos humanos y fundamentales”.

Huelga de hambre colectiva en El Rodeo I

Según trascendió, el director de la Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, indicó que aproximadamente más de 200 presos políticos se habrían sumado a la medida de fuerza en El Rodeo I. En un primer momento, la cifra estimada por la ONG era de unos 100, pero familiares de los reclusos sostienen que la adhesión a la huelga es considerablemente mayor. Las protestas comenzaron en la noche del viernes como respuesta a la exclusión de la amnistía y a la persistencia de detenciones que consideran arbitrarias.

La huelga de hambre representa un desafío grave para la salud de los internos, entre los que figura Gallo, quien lleva más de 441 días detenido en condiciones que su familia y organismos de derechos humanos califican como “desaparición forzada”. La prolongación de su detención y ahora la decisión de dejar de ingerir alimentos preocupan a su entorno y a activistas que vienen denunciando el caso internacionalmente.

Reclamos y exigencias de asistencia

Familiares de Gallo y otros presos plantearon que, dentro de sus exigencias para suspender la huelga, figura la asistencia consular inmediata y la intervención de organismos como la Comité Internacional de la Cruz Roja, para garantizar condiciones mínimas de salud y resguardo de los derechos de los detenidos. Según pudo saber este medio, la comunicación sobre el estado físico de los huelguistas es fragmentaria y se teme por el agravamiento de cuadros clínicos si la protesta se extiende.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su familia en la frontera. Desde entonces, permanece en El Rodeo I bajo una causa en la que las autoridades venezolanas lo acusan de delitos graves, incluidos supuestos vínculos con actividades catalogadas como “terrorismo”, según versiones judiciales del país caribeño.

Su familia y organizaciones como Foro Penal han cuestionado la legitimidad de su detención, describiéndola como arbitraria y sin un proceso judicial claro. Denuncian que las condiciones en que permanece Gallo constituyen una violación de derechos humanos y han reclamado ante organismos internacionales su inmediata liberación.

La Ley de Amnistía promulgada recientemente por el régimen chavista benefició a algunos detenidos considerados presos políticos, pero excluyó expresamente a quienes están acusados por delitos de gravedad, según explicaron desde el entorno de Gallo. Esa exclusión fue uno de los factores que motivó la adhesión masiva a la huelga de hambre dentro de El Rodeo I.