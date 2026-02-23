Cómo se paga el bono previsional

ANSES_AUH_Alimentar ANSES confirmó aumento del 2,9% para jubilados más bono en marzo 2026

El bono de $70.000 se otorga completo a quienes perciben el haber mínimo. En los casos en que el ingreso supera ese monto, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el límite fijado.

El pago se deposita en la misma fecha que el haber mensual.

Descuentos y reintegros para jubilados en marzo

Durante marzo continúan vigentes los descuentos habituales por obra social, aportes al PAMI y cuotas de créditos vigentes, en caso de corresponder.

Además, se mantienen beneficios con reintegros en compras realizadas con tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional, según los programas bancarios y acuerdos comerciales vigentes. Los reintegros se acreditan en la cuenta donde se cobra el haber.

Cuándo se cobran los haberes en marzo

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.