ANSES confirmó aumento del 2,9% para jubilados más bono en marzo 2026
En marzo se aplica una suba del 2,9% en los haberes previsionales. El incremento alcanza a jubilaciones y pensiones y se liquida junto con el pago mensual.
ANSES confirmó aumento del 2,9% para jubilados más bono en marzo 2026
Los jubilados cobran en marzo con un aumento del 2,9%, correspondiente a la movilidad mensual calculada según la inflación de enero informada por el INDEC. La actualización impacta en todas las prestaciones del sistema y se acredita de forma automática.
La suba se aplica sobre los valores vigentes y no requiere trámites. También continúa el refuerzo destinado a quienes perciben ingresos más bajos.
¿Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026?
Con el incremento, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $369.672,73
PUAM: $295.738,18
PNC por invalidez o vejez: $258.770,91
PNC para madres de siete hijos: $369.672,73
Jubilación máxima: $2.487.546,79
Quienes cobran la mínima reciben un ingreso total de $439.672,73 al sumarse el bono de $70.000.
Cómo se paga el bono previsional
El bono de $70.000 se otorga completo a quienes perciben el haber mínimo. En los casos en que el ingreso supera ese monto, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el límite fijado.
El pago se deposita en la misma fecha que el haber mensual.
Descuentos y reintegros para jubilados en marzo
Durante marzo continúan vigentes los descuentos habituales por obra social, aportes al PAMI y cuotas de créditos vigentes, en caso de corresponder.
Además, se mantienen beneficios con reintegros en compras realizadas con tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional, según los programas bancarios y acuerdos comerciales vigentes. Los reintegros se acreditan en la cuenta donde se cobra el haber.
Cuándo se cobran los haberes en marzo
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.
Jubilaciones mínimas
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Haberes superiores a la mínima
DNI 0 y 1: 23 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.