Se viralizaron fotos de Mirtha Legrand en traje de baño y desataron una feroz polémica

La viralización de la tapa reabrió el debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la elegancia y el estilo de Mirtha incluso en un contexto distendido como la playa, otros recordaron el escándalo que provocó la exposición mediática en aquel entonces.

Más allá de la polémica, el rescate de la portada volvió a demostrar el peso simbólico de Mirtha Legrand en la cultura argentina. A más de 40 años de aquellas vacaciones en Mar del Plata, una simple imagen en traje de baño volvió a convertirse en tema de conversación nacional.