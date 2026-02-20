En vivo Radio La Red
Mirtha Legrand
LA REINA DE LA TV

Se viralizaron fotos de Mirtha Legrand en traje de baño y desataron una feroz polémica

Se conocieron imágenes de Mirtha Legrand en traje de baño y provocaron un revuelo enorme en las redes sociales.

Un recuerdo del archivo volvió a sacudir las redes sociales y puso otra vez en el centro de la escena a Mirtha Legrand. Esta vez no fue por una de sus históricas “mesazas”, sino por una tapa de revista de hace más de cuatro décadas que reavivó una vieja polémica.

La cuenta @resistearchivo en X compartió en las últimas horas la portada de la revista Revista Gente correspondiente a 1981. En esa edición, la publicación difundió imágenes de Mirtha en traje de baño durante sus vacaciones en Mar del Plata, donde se la veía relajada y disfrutando del verano junto a su entonces marido, Daniel Tinayre.

Las fotos, que hoy podrían parecer habituales para una figura pública, en aquel momento generaron un fuerte revuelo. Según precisaron desde la cuenta que difundió el material, aquellas imágenes desataron la furia de La Chiqui contra Chiche Gelblung, quien por entonces se desempeñaba como director de la revista.

De acuerdo a lo que trascendió con el paso de los años, la conductora no habría visto con buenos ojos la publicación de esas imágenes en traje de baño, lo que derivó en un enfrentamiento con la dirección editorial de la revista. El episodio quedó como una de las tantas tensiones históricas entre figuras del espectáculo y la prensa gráfica.

La viralización de la tapa reabrió el debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la elegancia y el estilo de Mirtha incluso en un contexto distendido como la playa, otros recordaron el escándalo que provocó la exposición mediática en aquel entonces.

Más allá de la polémica, el rescate de la portada volvió a demostrar el peso simbólico de Mirtha Legrand en la cultura argentina. A más de 40 años de aquellas vacaciones en Mar del Plata, una simple imagen en traje de baño volvió a convertirse en tema de conversación nacional.

