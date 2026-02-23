ANSES actualiza AUH y fija fecha límite para no perder un extra clave

ANSES oficializó el aumento de la AUH para marzo de 2026 y detalló cómo queda el nuevo monto tras la actualización por movilidad. La suba será del 2,9%, en línea con la inflación de enero, y alcanza a todas las asignaciones familiares y universales.
ANSES oficializó el aumento de la AUH para marzo de 2026 y detalló cómo queda el nuevo monto tras la actualización por movilidad. La suba será del 2,9%, en línea con la inflación de enero, y alcanza a todas las asignaciones familiares y universales.
Con este incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $132.813 por hijo. Sin embargo, el pago mensual efectivo será de $106.250, ya que el organismo retiene el 20% hasta que se presente la Libreta que acredita controles de salud y escolaridad.
Además del aumento, ANSES recordó que hay plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta AUH correspondiente al período 2024 y cobrar el monto acumulado retenido durante el año anterior.
El incremento confirmado para marzo es del 2,9%, aplicado bajo la fórmula de movilidad vigente que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el INDEC.
De esta manera, los valores quedan establecidos en:
AUH: $132.813
AUH por discapacidad: $432.461
Asignación por Embarazo: $132.814
El 80% del monto se paga todos los meses y el 20% restante se acumula hasta la acreditación de requisitos. Para consultar liquidaciones y fechas, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
ANSES informó que la Libreta AUH debe presentarse antes del 31 de marzo de 2026 para poder cobrar el 20% retenido durante 2024. Quienes no completen el trámite dentro del plazo perderán el derecho a percibir ese monto acumulado.
El formulario se genera exclusivamente desde la web oficial en la sección correspondiente. Debe ser firmado por la escuela y el centro de salud, certificando asistencia escolar, controles médicos y vacunación.
El trámite puede realizarse de manera digital:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave.
Seleccionar “Hijos” y luego “Libreta AUH”.
Verificar datos personales.
Generar e imprimir el formulario.
Completarlo en la escuela y centro de salud.
Subir una foto en formato JPG (menos de 3 MB).
El proceso finaliza cuando el sistema envía la confirmación por correo electrónico.
La AUH está destinada a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la informalidad o sean empleados del servicio doméstico. En caso de discapacidad, no hay límite de edad.
Entre las condiciones principales se exige:
DNI vigente del titular y del menor.
Cumplimiento de controles sanitarios.
Acreditación de escolaridad.
Actualización de datos personales en ANSES.
En paralelo, ANSES mantiene abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026, orientadas a estudiantes de entre 16 y 24 años en educación obligatoria, con ampliaciones de edad según la línea. Ambas políticas forman parte del esquema de prestaciones sociales que se actualizan por movilidad.