De esta manera, los valores quedan establecidos en:

AUH: $132.813

AUH por discapacidad: $432.461

Asignación por Embarazo: $132.814

El 80% del monto se paga todos los meses y el 20% restante se acumula hasta la acreditación de requisitos. Para consultar liquidaciones y fechas, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

AUH: ¿hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta?

ANSES informó que la Libreta AUH debe presentarse antes del 31 de marzo de 2026 para poder cobrar el 20% retenido durante 2024. Quienes no completen el trámite dentro del plazo perderán el derecho a percibir ese monto acumulado.

El formulario se genera exclusivamente desde la web oficial en la sección correspondiente. Debe ser firmado por la escuela y el centro de salud, certificando asistencia escolar, controles médicos y vacunación.

¿Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso?

image.png ANSES actualiza AUH y fija fecha límite para no perder un extra clave

El trámite puede realizarse de manera digital:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave.

Seleccionar “Hijos” y luego “Libreta AUH”.

Verificar datos personales.

Generar e imprimir el formulario.

Completarlo en la escuela y centro de salud.

Subir una foto en formato JPG (menos de 3 MB).

El proceso finaliza cuando el sistema envía la confirmación por correo electrónico.

¿Quiénes cobran la AUH y cuáles son los requisitos?

La AUH está destinada a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la informalidad o sean empleados del servicio doméstico. En caso de discapacidad, no hay límite de edad.

Entre las condiciones principales se exige:

DNI vigente del titular y del menor.

Cumplimiento de controles sanitarios.

Acreditación de escolaridad.

Actualización de datos personales en ANSES.

En paralelo, ANSES mantiene abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026, orientadas a estudiantes de entre 16 y 24 años en educación obligatoria, con ampliaciones de edad según la línea. Ambas políticas forman parte del esquema de prestaciones sociales que se actualizan por movilidad.