En educación obligatoria y trayectos formativos, pueden postularse jóvenes de 16 a 24 años. En Progresar Superior, los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados pueden anotarse hasta los 30 años.

Para la línea de Enfermería, no existe límite de edad, siempre que se acrediten las condiciones académicas. En Progresar Trabajo, orientado a cursos de formación profesional, el rango es de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 años para personas sin empleo formal registrado.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio?

becas progresar alerta.jpg Becas Progresar 2026 en ANSES: quiénes pueden anotarse y cuándo se cobra

Entre las condiciones generales se exige:

Tener DNI argentino , naturalizado o residencia legal vigente.

Estar inscripto en una institución educativa reconocida.

Acreditar condición de alumno regular.

No superar el tope de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) en el grupo familiar, con excepciones para pensiones no contributivas por invalidez.

Cumplir el reglamento Progresar y participar en actividades complementarias.

Contar con el calendario de vacunación actualizado.

El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para mantener el pago mensual durante el año.

¿Cómo hacer la inscripción en ANSES paso a paso?

La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del programa, con usuario registrado. Allí se deben cargar datos personales, información académica y aceptar las bases y condiciones.

Una vez enviada la solicitud, el sistema verifica los datos con los organismos correspondientes. La confirmación se comunica por los canales oficiales y determina la incorporación al padrón de beneficiarios.

¿Cuándo se cobran las Becas Progresar y cómo impacta en las fechas de cobro?

Las fechas de cobro se organizan mensualmente según la terminación del DNI, en un esquema similar al de otras prestaciones que liquida ANSES. El calendario se publica cada mes en los canales oficiales.

El pago se deposita en la cuenta bancaria declarada por el estudiante. Para continuar percibiendo el beneficio, es obligatorio sostener la regularidad académica y cumplir con las evaluaciones que exige el programa.