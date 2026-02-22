Femicidio en Santiago del Estero: qué reveló la autopsia de la joven asesinada por su ex

Si bien la relación con su expareja, Cristian Salto, había terminado hacía aproximadamente un año, ambos volvieron a encontrarse el día previo al femicidio en la casa de una tía de la joven. Allí compartieron mates y acordaron realizar un viaje juntos.

En la madrugada del hecho, cerca de las 5, el acusado pasó a buscarla en su moto. Thania lo esperaba con una mochila, lista para salir. Tras recorrer unos diez kilómetros, se produjo una discusión en medio de la cual el hombre la habría amenazado con un arma de fuego. Fue en ese momento cuando la joven envió mensajes pidiendo ayuda, consciente del peligro que corría.

El ataque y las horas de tensión en el operativo

Según la reconstrucción de los investigadores, Salto le disparó en dos oportunidades y luego permaneció junto al cuerpo en una zona montañosa, armado y amenazando con quitarse la vida.

El acusado se mantuvo atrincherado durante seis horas, mientras se desplegaba un importante operativo policial con la intervención de grupos especiales que trabajaron en tareas de negociación y contención para lograr su entrega sin que se produjeran más víctimas.

Finalmente fue detenido en el lugar y quedó imputado como principal responsable del femicidio. Los resultados de la autopsia se convirtieron en una pieza central del expediente, ya que confirmaron la mecánica del crimen y descartaron hipótesis que habían surgido en las primeras horas.

En paralelo, los mensajes enviados por la joven antes del ataque y los testimonios recolectados forman parte de la evidencia que analiza la Justicia para reconstruir la secuencia completa del hecho.