Tras separarse de Juliana Awada, Macri estaría iniciando un romance con una reconocida modelo: de quién se trata

Más adelante, el periodista contó que intentó chequear la información con la protagonista. “Le escribí a Natalia Graciano preguntándole por esto… rayita, rayita. Si a mí me escriben por esto, niego”, explicó, dejando entrever que la falta de respuesta podría ser un indicio de que la relación está en una etapa inicial. Y con picardía cerró: “El que calla, otorga”.

Qué dijo Guillermina Valdés sobre los rumores de romance con Mauricio Macri

En enero, Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron el final de su relación después de más de 17 años juntos y con una hija en común, Antonia. La noticia sacudió al mundo político y también al mediático, donde rápidamente comenzaron a circular versiones sobre el futuro sentimental del ex presidente.

Tras las declaraciones de Graciela Alfano, quien recordó públicamente su historia con Macri y reveló que él le escribió de madrugada, surgió otro nombre que lo vincula con una figura del espectáculo.

La actriz y periodista Ximena Rijel aseguró que Macri tendría en mente a varias famosas con las que le gustaría acercarse, y que la primera en esa lista sería Guillermina Valdés, expareja de Marcelo Tinelli.

"Mauricio Macri está yendo por Guillermina Valdés. Le mandé un mensajito y no me lo pudo desmentir, tampoco me lo quiso confirmar, pero la información es cierta, de muy buena fuente", afirmó Rijel. Y agregó en el streaming Canal 22 Web: "Mauricio Macri tiene una lista de conocidas, de famosas, y ella estaría primera en esa lista. No sé si va a aceptar o no esa salida que quiere Mauricio Macri por lo menos para que se conozcan y ver si puede arrancar alguna relación, pero que le escribe a Guillermina, le escribe".

Ante la fuerza que tomó la versión, fue la propia Guillermina Valdés quien decidió aclarar la situación en diálogo con la periodista Laura Ubfal.

La actriz confirmó que hubo un contacto, pero sin trascendencia: "En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas".

Y fue aún más categórica sobre su presente sentimental: "Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental, estoy sola", remarcó, descartando cualquier vínculo con Macri, quien hasta ahora mantiene silencio público sobre su separación de Awada.