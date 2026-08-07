Una estudiante entró a bañarse y perdió todo en minutos: "Pensé que habían entrado a robar"

“Pensé que habían entrado a robar”

Abril reconstruyó la secuencia durante una entrevista con Luis Novaresio por A24 y explicó que inicialmente no comprendía qué estaba ocurriendo. “Yo vivo sola. Empiezo a escuchar unos ruidos y pensé que estaban mudando los vecinos, pero cada vez eran más fuertes y los sentía dentro de mi casa. Dije: ‘Me entraron a robar’”, relató.

La joven salió de la ducha envuelta en una toalla y, cuando abrió la puerta, se encontró con una escena completamente distinta: la cama estaba envuelta en llamas. “Cuando salí y miré, ya no había colchón. Se veían prácticamente los resortes”, recordó.

Los fuertes golpes que había escuchado mientras estaba bajo la ducha no provenían de delincuentes: eran objetos que explotaban y partes del techo que comenzaban a desprenderse por efecto del fuego.

Rescató a su gato y salió corriendo

En medio del humo y las llamas, Abril vio a su gato inmóvil dentro del departamento. “Estaba duro, paralizado”, recordó. El animal sufrió algunas quemaduras leves en los costados, pero se encuentra fuera de peligro.

Sin perder tiempo, lo levantó y salió al pasillo. Comenzó a pedir ayuda y rápidamente varios vecinos la asistieron. Una mujer la cubrió con ropa. Los vecinos intentaron combatir las llamas con baldes de agua, pero el incendio ya había alcanzado una magnitud imposible de controlar.

Minutos después llegaron los Bomberos, que trabajaron alrededor de media hora hasta conseguir extinguir el fuego.

El celular estaba sobre la cama y no estaba cargando

El dato que ahora concentra la investigación es el lugar donde Abril asegura que había dejado su teléfono. La joven explicó que se trataba de un iPhone 14 Pro que había comprado en marzo del año anterior.

Según su relato, nunca había cambiado la batería y el dispositivo no presentaba problemas evidentes de temperatura. “Estaba original, con la batería original, nunca la cambié. Tenía 83% de condición de batería, no se sobrecalentaba y no estaba cargando”, aseguró.

Durante la entrevista, Abril señaló que había adquirido el teléfono a través de un importador y no directamente en una tienda oficial.

“¿Qué pasaba si lo tenía en la mano?”

Después del impacto inicial, Abril comenzó a dimensionar lo ocurrido y planteó una pregunta que la inquieta desde entonces. “Uno empieza con las hipótesis y piensa: ¿qué pasaba si lo tenía en la mano? ¿O si lo llevaba al baño para escuchar música?”, expresó.

Si bien consiguió salir ilesa, los daños materiales fueron totales. “Se me explotó el celular, se me quemó la computadora. Yo trabajo con eso, estudio con eso. Se me quemaron los códigos (libros de abogacía)”, relató.

Actualmente se encuentra alojada temporalmente en la casa de su jefa mientras busca otro departamento donde instalarse.

La campaña solidaria para ayudar a Abril

Tras conocerse el episodio, amigas y compañeras de la estudiante iniciaron una colecta solidaria para que pueda recuperar parte de lo perdido. “Estamos recibiendo donaciones para nuestra compañera Abril, a quien se le incendió el departamento con todas sus pertenencias adentro. Perdió todo”, explicaron.

Por el momento, debido a que todavía no posee un nuevo lugar donde vivir, la prioridad son los aportes económicos para afrontar los gastos más urgentes.

Quienes quieran colaborar con elementos pueden comunicarse al 221 6232035 para coordinar la entrega de donaciones. También se reciben aportes económicos mediante el alias abrilpatetta.