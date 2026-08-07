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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran dar con el resultado correcto

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 32 × 4 + 12 + 13 - (20 + 6) + 55.

Leé también Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema depende de los paréntesis

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 6 = 26

La expresión queda así: 32 × 4 + 12 + 13 - 26 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

32 × 4 = 128

La expresión queda así: 128 + 12 + 13 - 26 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

128 + 12 = 140 |

140 + 13 = 153 |

153 - 26 = 127 |

127 + 55 = (?)

Resultado final: 182

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el paréntesis o se avanza de izquierda a derecha desde el primer número sin mirar prioridades, la cuenta puede cambiar por completo. Por eso, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y rapidez mental de una manera simple y entretenida.

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