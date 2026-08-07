Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran dar con el resultado correcto

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 32 × 4 + 12 + 13 - (20 + 6) + 55.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 32 × 4 + 12 + 13 - (20 + 6) + 55.
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
20 + 6 = 26
La expresión queda así: 32 × 4 + 12 + 13 - 26 + 55
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
32 × 4 = 128
La expresión queda así: 128 + 12 + 13 - 26 + 55
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
128 + 12 = 140 |
140 + 13 = 153 |
153 - 26 = 127 |
127 + 55 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el paréntesis o se avanza de izquierda a derecha desde el primer número sin mirar prioridades, la cuenta puede cambiar por completo. Por eso, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y rapidez mental de una manera simple y entretenida.