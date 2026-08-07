Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran dar con el resultado correcto

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 6 = 26

La expresión queda así: 32 × 4 + 12 + 13 - 26 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

32 × 4 = 128

La expresión queda así: 128 + 12 + 13 - 26 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

128 + 12 = 140 |

140 + 13 = 153 |

153 - 26 = 127 |

127 + 55 = (?)

Resultado final: 182

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el paréntesis o se avanza de izquierda a derecha desde el primer número sin mirar prioridades, la cuenta puede cambiar por completo. Por eso, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y rapidez mental de una manera simple y entretenida.