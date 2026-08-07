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La tajante aclaración de Andy Kusnetzoff sobre los los 10 mil dólares que habría cobrado Pampita por ir a PH

Tras las versiones que hablaban de una elevada cifra para que Pampita participara en PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff rompió el silencio y su respuesta no dejó lugar a dudas.

7 ago 2026, 12:39
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La polémica por la supuesta suma de dinero que habría recibido Pampita para participar del regreso de PH, Podemos Hablar (Telefe) sumó un nuevo capítulo luego de que Andy Kusnetzoff decidiera aclarar públicamente qué ocurrió con la modelo y su presencia en el primer programa de la nueva temporada.

En los últimos días, comenzó a circular la versión de que la conductora y modelo habría sido convocada al ciclo con un importante cachet de por medio, nada menos que 10 mil dólares por su participación. La información generó repercusión inmediata tanto en redes sociales como en distintos medios, donde se debatió sobre el supuesto pago.

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Ante esta situación, en las últimas horas el conductor fue consultado por el equipo de Desayuno Americano (América TV) y no dudó en responder sobre el rumor que involucraba a su invitada. Andy Kusnetzoff explicó que durante las grabaciones surgió el tema en tono de broma y negó que existiera un acuerdo económico con Pampita.

"Hicimos un chiste en las grabaciones, no sé si va a estar, pero no le pagamos a Pampita", afirmó el conductor, dejando en claro su postura frente a la versión que había tomado fuerza en los últimos días.

Sin embargo, ante la repregunta del cronista, quien le recordó que la propia Pampita había dicho que sí había recibido dinero por su participación, Andy volvió a negar esa información y fue categórico con su respuesta. "Si van a pagar 10 mil dólares por ir a un programa, prefiero estar como invitado que como conductor. Esto lo desmiento. No sé lo que dijo, pero no es así", expresó el conductor de PH, Podemos Hablar.

Cabe recordar que, días atrás, la modelo había alimentado la versión en una entrevista con SQP, donde, con su habitual sentido del humor, había deslizado: "Me pagaron un montón, me encanta que me paguen, me parece perfecto", declaración que rápidamente generó repercusión y alimentó los rumores.

Más allá de la aclaración de Andy Kusnetzoff, otra de las invitadas que estuvo presente en la grabación también se refirió al tema. Yanina Latorre aseguró que la modelo no había cobrado por asistir al ciclo y contó detalles de una conversación que tuvieron durante una pausa de la grabación.

"No cobró. Lo hablamos en un corte, Andy lo dijo y ella respondió: 'No me mates el personaje'", reveló la conductora, dando su propia versión sobre lo sucedido.

En tanto, además de Pampita y Yanina Latorre, el primer programa de la nueva temporada de PH, Podemos Hablar contará con la participación de La Joaqui, Martín Cirio y Diego Leuco como invitados.

Cuánto vale una publicación de Pampita y el impactante monto que pagan las marcas

Luego de la polémica que se generó por la supuesta suma de 10 mil dólares que habría recibido por participar como invitada en el debut de la temporada 2026 de PH Podemos Hablar, trascendió otro dato relacionado con los ingresos de Pampita en el mundo digital que no pasaron desapercibidos.

La modelo y conductora, que cuenta con casi 8 millones de seguidores en Instagram, tendría una tarifa elevada para sus acuerdos comerciales en la plataforma. Según contó el periodista de América TV Luis Bremer, las marcas que buscan contratar una campaña con ella deben pagar 15 mil dólares por tres publicaciones.

De esta manera, cada posteo publicitario de Pampita en sus redes tendría un valor estimado de 5 mil dólares, una cifra que llamó la atención de muchos y volvió a poner el foco en los números que maneja la figura.

     

 

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