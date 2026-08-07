Intensa agenda de Milei en Colombia: reuniones, asunción presidencial y un reconocimiento

Del encuentro también participarán Karina Milei y Pablo Quirno. La reunión vuelve a poner de manifiesto la estrecha relación que el Gobierno argentino mantiene con Israel, uno de los países que Milei definió desde el comienzo de su gestión como aliado estratégico.

Media hora más tarde, a las 12 de Argentina, está prevista una reunión bilateral entre Javier Milei y Abelardo de la Espriella, quien este viernes asumirá formalmente la Presidencia de Colombia.

El encuentro tendrá lugar antes de la ceremonia de investidura y permitirá un primer contacto formal entre ambos mandatarios ya en condición de jefes de Estado.

La presencia de Milei en la toma de posesión había sido anticipada a fines de julio, después de que el Presidente argentino coincidiera en Perú con el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo.

Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa en Cali

A las 13 de la Argentina -11 de Colombia-, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali. La ceremonia tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Cali y constituirá una de las actividades centrales de la agenda previa a la asunción presidencial.

El reconocimiento se suma a otras distinciones académicas que Milei recibió durante sus viajes internacionales, generalmente vinculadas con sus posiciones sobre economía, liberalismo y reformas estructurales.

La asunción de Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. (Foto: Reuters)

La actividad política principal comenzará a las 17 de la Argentina -15 en Colombia-, cuando Milei participe de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del nuevo presidente colombiano.

De la Espriella llega al poder después de una campaña marcada por la polarización política y representa un fuerte giro respecto de la administración saliente de Gustavo Petro. El nuevo mandatario construyó su candidatura alrededor de un discurso de mayor dureza en seguridad, reducción del tamaño del Estado y oposición al modelo político de la izquierda colombiana.

Su llegada a la Presidencia también abre un escenario de mayor afinidad ideológica con Milei, en momentos en que distintos gobiernos de la región atraviesan cambios de signo político.

La ceremonia se realizará en Cali, una decisión que rompe con la tradición de realizar la investidura presidencial en Bogotá y que formó parte de la propuesta política de De la Espriella de descentralizar la actividad gubernamental.

El paso previo por Ecuador y el acuerdo con Daniel Noboa

El paso previo por Ecuador y el acuerdo con Daniel Noboa. (Foto: Presidencia)

Antes de llegar a Colombia, Milei estuvo este jueves en Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. Ambos gobiernos firmaron una serie de acuerdos bilaterales que incluyeron medidas para el sector automotor y autopartista.

Según el texto del convenio, Argentina aplicará un arancel aduanero del 10% a los vehículos provenientes de Ecuador y del 0% a las autopartes. En sentido inverso, Ecuador reducirá los aranceles aplicados a vehículos argentinos a niveles de entre 0% y 10%, dependiendo del tipo de unidad.

El presidente Javier Milei se reunió con los representantes de las cámaras automotrices argentinas en el Ecuador. (Foto: Presidencia)

El acuerdo también permitirá que empresas ecuatorianas se integren con mayor facilidad a la cadena de autopartes argentina, tanto como proveedoras de las terminales instaladas en el país como para el mercado de reposición.

Durante la escala en Quito, Milei se reunió además con representantes de las principales cámaras y compañías automotrices argentinas, entre ellas ADEFA, AFAC y ACARA, así como directivos de Toyota, Ford y Volkswagen.

Desde el sector automotor argentino destacaron que el acuerdo con Ecuador puede abrir nuevas oportunidades para las exportaciones nacionales. La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) consideró que el entendimiento permitirá incrementar las ventas de vehículos y autopartes argentinas al mercado ecuatoriano y fortalecer la integración productiva regional.

El regreso de Javier Milei a la Argentina

Una vez concluidas las actividades oficiales, la delegación presidencial permanecerá algunas horas más en Colombia. El vuelo de regreso está previsto para las 4.30 de la madrugada del sábado en horario argentino, con partida desde Santiago de Cali.

La llegada a Buenos Aires marcará el cierre de una gira regional que incluyó contactos políticos, encuentros bilaterales y acuerdos comerciales.