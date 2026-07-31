Horóscopo del fin de semana: qué le depara a tu signo en el arranque de agosto con la Luna en Tauro

Eso sí: ojo con el modo "terquedad" que a veces trae esta Luna. No te enganches en discusiones intransigentes ni te obsesiones con tener la razón a toda costa. El objetivo de estos días es disfrutar, no ganar debates estériles.

Para arrancar la semana que viene con todo el power, regalate un rato del domingo para mimarte: una caminata tranquila al aire libre, cocinar algo rico que te guste y acomodar tu espacio seguro para empezar agosto con la mejor onda.

Predicciones signo por signo en el horóscopo: 1 y 2 de agosto

Aries: Se calma la tormenta de Fuego. El fin de semana te pide aflojar el ritmo, disfrutar de la buena mesa y ordenar el bolsillo.

Tauro: La Luna en tu signo te vuelve el rey del fin de semana. Mimarte, descansar y hacer tu voluntad serán tus únicas prioridades.

Géminis: Momento de retiro voluntario. Necesitás bajar el nivel de estimulación digital y regalarte horas de descanso profundo.

Cáncer: La energía de Tauro te sienta de maravillas. Excelente fin de semana para juntarte con tus amigos más cercanos y compartir momentos cálidos.

Leo: Aunque el Sol sigue en tu signo, la Luna te exige hacer una pausa. No le sumes compromisos sociales a una agenda que ya pide descanso.

Virgo: Excelente sintonía de Tierra. Se abre una ventana hermosa para planear escapadas, conectar con la naturaleza o disfrutar de una buena lectura.

Conectar con los placeres cotidianos y soltar las exigencias laborales será el secreto para disfrutar este inicio de agosto. Foto: Horóscopo.

Libra: Un fin de semana de mucha intimidad y conexión profunda. Ideal para compartir momentos a solas con tu pareja o resolver asuntos de confianza.

Escorpio: La Luna en tu opuesto directo te pone el foco en la vida de a dos. Dejá de lado el control y dejate mimar por la gente que te quiere.

Sagitario: Hora de ponerle orden a la rutina diaria. Un fin de semana perfecto para acomodar tu casa, cocinar sano y cuidar tu cuerpo.

Capricornio: Pura fluidez, romance y creatividad. La energía de Tauro te abre la puerta al disfrute absoluto sin culpa por el trabajo.

Acuario: El foco se te va directo al hogar y los afectos cercanos. Disfrutá de quedarte en casa, reordenar ambientes y desconectar de las redes.

Piscis: Mente despejada y charlas amables. Se abre un fin de semana genial para pasear, encontrarte con hermanos o vecinos y distenderte.

El manual de disfrute para este fin de semana

Apostá al ritmo lento: No metas mil actividades en la agenda; elegí una o dos que realmente te den placer y hacelas sin apuro.

Conectá con los sentidos: Una buena comida, música tranquila y ropa cómoda van a ser tus mejores aliados de bienestar.

Soltá la terquedad: Si algo no sale exactamente como lo planeaste, no te empaques; dejá fluir las cosas.

Preguntas Frecuentes (FAQ)