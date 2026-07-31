Las fotos y profunda reflexión de Juana Viale en las vacaciones con sus hijos: "La cura para..."

Juana Viale se tomó una pausa al trabajo por unos días y compartió unos días en familia en el exterior. El destino elegido son las playas de España junto a sus tres hijos, Ámbar, Silvestre y Alí.
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La conductora Juana Viale compartió imágenes de sus días de descanso en familia desde España y profundizó sobre esos momentos inolvidables.
Juana Viale se tomó una pausa al trabajo por unos días y compartió unos días en familia en el exterior. El destino elegido son las playas de España junto a sus tres hijos, Ámbar, Silvestre y Alí.
Desde su cuenta en Instagram, la conductora de El Trece fue reflejando distintos momentos que atravesó en el descando en familia donde predominó la naturelaza, paseos en auto, animales y el disfrute del mar.
"Escribo-borro, escribo-borr, escribo-bor, escribo-bo, escribo-b, escribo-, escribo, escrib, escri, escr, esc, es, e... Un poco de mi, un poco de m, un poco de, un poco d, un poco, un poc, un po, un p, un, u, y así la metamorfosis", describió en su posteo en redes con una serie de imágenes del inolvidable viaje.
Luego, en otra imagen en pleno mar, Juana Viale que viene de separarse de Yago Lange, reflexionó sobre esa conexión profunda e inexplicable: "La cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar", aseguró.
La actriz y conductora se mostró en las imágenes con sombrero y lentes bajo el sol y agredeció la importancia de esos tiempos de descanso en familia junto a sus hijos, que quedó reflejada en una imagen significativa de los cuatro abrazados de espaldas a la cámara observando un paisaje soñado de montañas al atardecer desde las alturas que enterneció a todos sus seguidores.
Las fotos de las vacaciones de Juana Viale en familia en España.
Ángel de Brito reveló desde su programa Ángel responde (Bondi) que iba a ir como invitado al programa de Juana Viale y Mirtha Legrand pero a último momento decidió bajarse.
El conductor contó el detrás de escena de su firme determinación. "Yo iba a ir a la mesa de Mirtha, pero...", comenzó diciendo el periodista y acotó: "Le pido disculpas a Chiquita. La amo. Es la número uno".
Y luego explicó la contundente razón de su decisión: "Juana le contestó una manera bastante soberbia y prepotente a una productora de Bondi", sumó.
En ese sentido, Ángel de Brito comentó que la invitación para estar en el programa de Juana Viale y Mirtha Legrand le llegó durante la gala de los Premios Martín Fierro y había aceptado. Sin embargo, ante lo sucedido ante el contacto de su producción, decidió dar marcha atrás a su decisión.
"En los Martín Fierro, me habían invitado para ir a los dos programas, al de Juana y al de Mirtha. Les dije que sí, pero después pasó esto con nuestra productora. Juana destrató a una persona que trabaja conmigo. Alguien que amablemente la estaba invitado y ella tuvo respuesta de m...", cerró firme el conductor.