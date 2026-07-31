Las fotos y profunda reflexión de Juana Viale en las vacaciones con sus hijos: "La cura para..."

La actriz y conductora se mostró en las imágenes con sombrero y lentes bajo el sol y agredeció la importancia de esos tiempos de descanso en familia junto a sus hijos, que quedó reflejada en una imagen significativa de los cuatro abrazados de espaldas a la cámara observando un paisaje soñado de montañas al atardecer desde las alturas que enterneció a todos sus seguidores.

Las fotos de las vacaciones de Juana Viale en familia en España.

Ángel de Brito contó por qué se bajó del programa de Juana Viale y Mirtha Legrand

Ángel de Brito reveló desde su programa Ángel responde (Bondi) que iba a ir como invitado al programa de Juana Viale y Mirtha Legrand pero a último momento decidió bajarse.

El conductor contó el detrás de escena de su firme determinación. "Yo iba a ir a la mesa de Mirtha, pero...", comenzó diciendo el periodista y acotó: "Le pido disculpas a Chiquita. La amo. Es la número uno".

Y luego explicó la contundente razón de su decisión: "Juana le contestó una manera bastante soberbia y prepotente a una productora de Bondi", sumó.

En ese sentido, Ángel de Brito comentó que la invitación para estar en el programa de Juana Viale y Mirtha Legrand le llegó durante la gala de los Premios Martín Fierro y había aceptado. Sin embargo, ante lo sucedido ante el contacto de su producción, decidió dar marcha atrás a su decisión.

"En los Martín Fierro, me habían invitado para ir a los dos programas, al de Juana y al de Mirtha. Les dije que sí, pero después pasó esto con nuestra productora. Juana destrató a una persona que trabaja conmigo. Alguien que amablemente la estaba invitado y ella tuvo respuesta de m...", cerró firme el conductor.