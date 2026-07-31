"No estoy contento": las durísimas frases de Rodolfo Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana

Profundizando en las falencias de su equipo, remarcó la falta de rodaje y la disconformidad del plantel: "Llevamos un mes y medio, necesitamos más trabajo, necesitamos mejorar mucho. No estoy contento, los jugadores no están contentos. Contentos por haber pasado pero no por la actuación".

No obstante, reconoció el valor de la victoria desde lo mental para no sufrir un mazazo deportivo: "Lo importante para el grupo es pasar porque se vienen momentos muy duros y no pasar hoy sería un palo muy duro para todos".

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Un aspecto central en la conferencia de prensa de Arruabarrena fue el momento anímico por el que transitan sus dirigidos. "Obviamente hay una cuestión anímica. Hay una cuestión de rebeldía, tenemos que salir de esa situación porque la historia del club y la camiseta nos la impone, estamos obligados", disparó.

Asimismo, reveló detalles del diálogo interno que mantuvo con los futbolistas tras la tanda de penales: "Nos tendría que dar confianza pero tenemos que ser autocríticos y saber que así no podemos, por ahí pasará la calentura de los chicos. Lo hemos hablado en el vestuario: pasamos pero no hay mucho que decir".

Para el entrenador, la reacción posterior al gol chileno demostró que el problema no pasa por la actitud sino por la confianza: "Es más anímico que rebeldía, porque cuando nos hicieron el gol fuimos y tuvimos situaciones. Esa parte anímica que nos corresponde tratar de seguir insistiendo, de que ellos crean en la calidad que tienen".

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Para cerrar su balance en suelo trasandino, Arruabarrena exigió plasmar las palabras en el campo de juego y dedicó un elogio a la escuadra rival antes de poner la mira en el torneo local: "Podemos estar hablando todas las conferencias pero hay que demostrarlo ahí. Estoy contento por pasar pero no de la manera en la que pasamos".

"Felicito a O'Higgins porque ha sido un duro rival, tanto en casa como acá. Ahora pensaremos en Newell's, en mejorar y tenemos que ganar en Liga. Tenemos que ser más competitivos, más realistas y saber que todos los partidos van a ser duros", concluyó.