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Horóscopo semanal del 17 al 21 de agosto: cómo influye la Luna Creciente en tu signo

Una semana de gran impulso, decisiones claras y mucha motivación mientras nos preparamos para la temporada de Virgo.

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 La Luna Creciente en Escorpio acelera los planes

 La Luna Creciente en Escorpio acelera los planes, enciende la pasión y nos impulsa a tomar el control de nuestras metas. Foto: Horóscopo semanal.

¡Arrancamos una semana clave en el calendario! Del 17 al 21 de agosto de 2026, el cielo se pone súper interesante. Con la Luna en su fase Creciente atravesando el signo de Escorpio y el Sol quemando sus últimos cartuchos en Leo, la energía nos empuja a pasar directamente de las ideas a la acción.

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 La Luna en Aries arranca a puro Fuego y nos contagia un impulso directo para ir por todo este jueves 30 de julio. Foto: Horóscopo.

Sentiremos unas ganas enormes de concretar lo que veníamos pensando en la quincena anterior. La influencia escorpiana le suma intensidad, intuición y mucha determinación a nuestras decisiones, volviéndonos inflexibles con todo aquello que nos hace perder el tiempo.

En los vínculos y el amor, es una semana para dejarse de vueltas. La comunicación se vuelve directa, profunda y sin espacio para superficialidades, ideal para aclarar puntos pendientes y subir un escalón en la confianza con las personas que te importan.

El paso de Leo a Virgo: cómo acomodar el ritmo antes del fin de semana

Hacia el viernes, la vibra cambia por completo con la antesala del ingreso del Sol a Virgo. El entusiasmo del Fuego le da paso a la practicidad de la Tierra, ayudándonos a bajar a tierra el desorden, organizar los días de descanso y dejar la agenda del trabajo impecable.

Es un momento perfecto para ponerse las pilas con el cuerpo, volver a la rutina de ejercicios si la habías dejado colgada y ordenar los números personales para cerrar agosto con absoluta tranquilidad.

Aprovechá la fuerza de estos días para empujar tus proyectos con convicción, confiar en tus pálpitos y dejar atrás cualquier duda que te estaba frenando.

  • Aries: Días de mucha fuerza interior para resolver temas financieros pendientes y dejar las cosas claras en el terreno de la pareja.

  • Tauro: El foco se pone en tus relaciones. Gran momento para firmar acuerdos, afianzar noviazgos y resolver malentendidos con diálogo.

  • Géminis: Semana ideal para encarar una limpieza de rutinas. Ponete al día con tus compromisos laborales y ordená tus hábitos de alimentación.

  • Cáncer: Tu creatividad y magnetismo están al máximo. Sintonía ideal para disfrutar del amor, conectar con hobbys y mostrar tus talentos.

  • Leo: Despedís tu temporada a pura energía. Aprovechá estos días para cerrar ciclos en el hogar y afianzar las metas que proyectaste para tu año.

  • Virgo: La previa de tu cumpleaños te llena de claridad mental. Excelente momento para comunicar lo que querés y proyectar tu nuevo ciclo.

Aprovech&aacute; el envi&oacute;n de la fase Creciente para darle un empuj&oacute;n definitivo a tus proyectos m&aacute;s importantes. Foto: Hor&oacute;scopo.

Aprovechá el envión de la fase Creciente para darle un empujón definitivo a tus proyectos más importantes. Foto: Horóscopo.

  • Libra: Oportunidades para reordenar tus gastos semanales. Poné en valor tu trabajo y evitá hacer compras por impulso antes del finde.

  • Escorpio: La Luna Creciente en tu signo te vuelve el gran protagonista de la semana. Tu intuición está afiladísima para tomar decisiones.

  • Sagitario: Semana ideal para bajar un cambio, descansar la mente y escuchar tu intuición antes de lanzarte a nuevos proyectos.

  • Capricornio: Gran activación de tu vida social y de proyectos en equipo. Conectás con gente influyente que te suma buena onda.

  • Acuario: Avances importantes en tu carrera o trabajo. Tu esfuerzo empieza a dar frutos visibles y ganás reconocimiento en tu entorno.

  • Piscis: Ganas de expandirte y aprender cosas nuevas. Ideal para proyectar estudios, escapadas o reorganizar tu filosofía de vida.

Tres claves para sacarle el jugo a la semana con el Horóscopo

  • Actuá con determinación: No postergues esas conversaciones o trámites que venías pateando.

  • Escuchá tu pálpito: La energía escorpiana aumenta la intuición; confiá en tu primer instinto.

  • Acomodá la rutina: Usá el viernes para ordenar tu espacio y arrancar el fin de semana sin pendientes.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué la Luna Creciente en Escorpio se siente tan intensa?

Porque combina el impulso de crecimiento con la profundidad de un signo de agua, obligándonos a actuar desde la verdad emocional.

¿Qué amuleto o color se recomienda para esta semana?

Accesorios en tonos bordó, granate o negro para potenciar la determinación y proteger la energía personal.

En pocas palabras

  • Impulso y decisiones: La Luna Creciente en Escorpio motiva acciones claras y concretas esta semana.
  • Comunicación directa: Las relaciones se profundizan con diálogos honestos y sin rodeos.
  • Transición energética: El paso del Sol de Leo a Virgo marca un cambio hacia la organización y la practicidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Horóscopo Luna signo agosto
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