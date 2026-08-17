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La decisión de Martita Fort que hizo emocionar a los fans de su papá

Martita Fort tomó una firme determinación con la cual busca homenajear a su padre, Ricardo Fort.

17 ago 2026, 11:57
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Martita Fort vuelve a poner el apellido Fort en el centro de la escena del streaming y, esta vez, con un desafío muy especial: ponerse al frente de una nueva versión de Fort Night Show, el recordado ciclo que su padre, Ricardo Fort, condujo en América TV en 2012. La propuesta recupera el espíritu del programa que convirtió al empresario en uno de los personajes más populares de la televisión argentina y lo lleva al universo de Blender, con Martita como protagonista.

La incorporación llega después del crecimiento que tuvo Marta Fort dentro de Blender. La joven comenzó a ganar protagonismo en Blender At Night, donde compartió pantalla con José María Listorti, y durante 2026 se convirtió además en una de las figuras de la cobertura del Mundial. Su estilo descontracturado, su humor y la naturalidad para desenvolverse frente a cámara hicieron que rápidamente encontrara un lugar propio dentro de la señal.

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El nuevo proyecto también tiene un fuerte componente emocional y simbólico. En su debut en el streaming, Martita ya había demostrado que puede apropiarse del legado de su padre sin quedar atrapada en él: durante una emisión recreó la famosa escena de Ricardo en la que gritaba “¡Mamá, cortaste toda la looooz!”, provocando risas y nostalgia entre sus compañeros. La propia Marta contó que, si hay alguien a quien puede imitar, es justamente a su papá.

Así, Martita Fort encara uno de sus mayores desafíos frente a las cámaras: tomar un formato asociado directamente a Ricardo Fort y darle una identidad propia en el mundo del streaming. Después de demostrar que puede funcionar como figura de entretenimiento y como enviada especial, ahora tendrá la oportunidad de ponerse al frente de un programa que lleva el nombre de su padre y que promete recuperar parte de aquel universo de excesos, humor, invitados y momentos televisivos que hicieron historia.

La fotos de Martita Fort en microbikini que generaron enorme revuelo

Marta Fort, que cubrió el Mundial 2026 para Blender junto a la Selección Argentina, compartió en la previa de la semifinal ante Inglaterra una serie de fotos en bikini desde una playa de Miami con la frase "Parada por Mia y seguimos", que generó una lluvia de elogios en Instagram; entre esos comentarios se destacó el de su hermano Felipe Fort, quien le puso "cuidado" a los seguidores con un contundente "Ojito con mi hermana que los estoy leyendo", marcando presencia protectora justo después de haber reactivado su cuenta tras un breve retiro de las redes a mediados de junio.

     

 

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