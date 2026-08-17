La decisión de Martita Fort que hizo emocionar a los fans de su papá

Así, Martita Fort encara uno de sus mayores desafíos frente a las cámaras: tomar un formato asociado directamente a Ricardo Fort y darle una identidad propia en el mundo del streaming. Después de demostrar que puede funcionar como figura de entretenimiento y como enviada especial, ahora tendrá la oportunidad de ponerse al frente de un programa que lleva el nombre de su padre y que promete recuperar parte de aquel universo de excesos, humor, invitados y momentos televisivos que hicieron historia.

La fotos de Martita Fort en microbikini que generaron enorme revuelo

Marta Fort, que cubrió el Mundial 2026 para Blender junto a la Selección Argentina, compartió en la previa de la semifinal ante Inglaterra una serie de fotos en bikini desde una playa de Miami con la frase "Parada por Mia y seguimos", que generó una lluvia de elogios en Instagram; entre esos comentarios se destacó el de su hermano Felipe Fort, quien le puso "cuidado" a los seguidores con un contundente "Ojito con mi hermana que los estoy leyendo", marcando presencia protectora justo después de haber reactivado su cuenta tras un breve retiro de las redes a mediados de junio.