Netflix: la serie de Juan José Campanella que no te podés perder en el fin de semana largo

El viaje hacia Argentina representó mucho más que un traslado geográfico. José tuvo que dejar atrás su tierra, sus vínculos y una parte fundamental de su identidad para comenzar nuevamente en un país desconocido.

La particularidad de Vientos de agua aparece cuando la historia avanza varias décadas y el movimiento migratorio cambia de dirección.

Ernesto, hijo de José y arquitecto argentino, tuvo que viajar a España a raíz de la crisis económica de 2001. De esta manera, la serie conectó dos momentos históricos separados por décadas, pero unidos por una circunstancia familiar.

Ese paralelismo permitió que la producción mostrara cómo las circunstancias pueden modificar el destino de una familia. Lo que para una generación fue una partida hacia Argentina, para la siguiente se transformó en un regreso hacia España.

Juan José Campanella llevó la historia a la pantalla

La producción fue escrita y dirigida por Juan José Campanella, quien construyó la narración alrededor del vínculo entre las dos generaciones.

Su trabajo permitió representar el choque cultural y las dificultades de adaptación de los personajes de una manera realista.

La historia alternó las experiencias de José y Ernesto para mostrar cómo el pasado familiar puede reaparecer décadas después en circunstancias completamente diferentes.

La dirección puso el foco en los momentos cotidianos de los personajes. La adaptación a una nueva sociedad, las dificultades para encontrar un lugar y la necesidad de reconstruir una vida fueron algunos de los elementos que atravesaron la trama.

El elenco principal de Vientos de agua con Ernesto Alterio, Eduardo Blanco y Héctor Alterio