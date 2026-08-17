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ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre y qué pasará con el bono de $70.000

La inflación de julio determinó una suba del 2,1% para las jubilaciones. El haber mínimo pasará a alrededor de $428.600 y podría llegar a $498.600 con el bono.

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ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre y qué pasará con el bono de $70.000

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre y qué pasará con el bono de $70.000

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en septiembre. La actualización quedó determinada luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de julio fue del 2,1%.

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El porcentaje será aplicado sobre los haberes previsionales a partir del próximo mes, de acuerdo con el esquema de movilidad mensual vigente.

De esta manera, la jubilación mínima pasará de los $419.775,93 de agosto a alrededor de $428.600 en septiembre. El incremento también alcanzará a quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo, además de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Cuánto aumentarán las jubilaciones en septiembre

El aumento de septiembre será del 2,1%, en línea con la inflación registrada durante julio.

Con esta actualización, el haber mínimo, que actualmente es de $419.775,93, se ubicará en torno a los $428.600.

El incremento se aplicará de manera automática sobre los haberes previsionales, por lo que los jubilados no deberán realizar ningún trámite para recibirlo.

Además de la jubilación mínima, el aumento impactará sobre el resto de los haberes, la PUAM y las PNC.

Qué pasará con el bono de $70.000

Al aumento de las jubilaciones podría sumarse nuevamente un bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que perciben los ingresos más bajos.

Durante agosto, el Gobierno mantuvo este refuerzo, por lo que quienes cobraron la jubilación mínima recibieron un total de $489.775,93, entre el haber actualizado y el bono.

Para septiembre, todavía resta la confirmación oficial sobre la continuidad del refuerzo y sus condiciones. En caso de que el Gobierno mantenga el bono de $70.000, un jubilado que perciba el haber mínimo podría recibir alrededor de $498.600.

El monto definitivo dependerá de la decisión que adopte el Gobierno y de la normativa que se publique para septiembre.

Pensiones de ANSES en agosto: cuánto se cobra con el aumento y el bono

Pensiones de ANSES en agosto: cuánto se cobra con el aumento y el bono

Qué jubilados recibirán el aumento

El incremento del 2,1% alcanzará a los beneficiarios del sistema previsional de ANSES, entre ellos:

  • Jubilados que cobran el haber mínimo.
  • Jubilados que perciben haberes superiores a la mínima.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

El aumento se aplicará sobre los haberes correspondientes a septiembre y no requiere ningún trámite por parte de los beneficiarios.

Cuánto cobrarán finalmente los jubilados en septiembre

Por ahora, el dato confirmado es el aumento del 2,1%. El valor definitivo de la jubilación mínima quedará establecido oficialmente con la actualización de septiembre.

En tanto, el bono extraordinario todavía debe ser confirmado por el Gobierno. Si se mantiene en $70.000, el ingreso de quienes cobran la mínima rondaría los $498.600.

Por eso, para conocer cuánto cobrarán finalmente los jubilados y pensionados de menores ingresos en septiembre habrá que esperar la oficialización del bono y del nuevo cuadro de haberes por parte de ANSES.

En pocas palabras

  • Aumento confirmado: Jubilaciones subirán 2,1% en septiembre por inflación de julio.
  • Mínima y bono: Haber mínimo será de $428.600, pudiendo alcanzar $498.600 con bono de $70.000.
  • Beneficiarios: El aumento aplica a todos los haberes, PUAM y PNC; continuidad del bono a confirmar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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