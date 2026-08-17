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Alarma en River por Gonzalo Montiel: se lesionó y Coudet busca al reemplazante para la Copa Sudamericana

Gonzalo Montiel sufrió una lesión muscular tras la victoria ante Argentinos y se perdería el viaje a Bogotá. Las pocas opciones del DT.

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Gonzalo Montiel 

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Pese a que el triunfo ante Argentinos Juniors en el Estadio Monumental trajo alivio tras cortar una racha de cinco derrotas consecutivas en el semestre, el cuerpo técnico encendió las alarmas. Gonzalo Montiel debió salir reemplazado en el comienzo del segundo tiempo por una molestia muscular en el aductor izquierdo y su presencia está casi descartada para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, en Colombia.

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La situación resulta crítica para Eduardo Coudet, ya que Montiel es el único lateral derecho natural inscripto en la lista de buena fe para el certamen continental.

Por qué River no tiene un reemplazante natural para el lateral derecho en la Copa Sudamericana

El problema de armado responde a las restricciones de la nómina continental y a las salidas del plantel. Pese a sumar nueve incorporaciones en el mercado de pases, el reglamento solo permitía cinco cambios para esta instancia y Coudet decidió no incluir a Giovanni González.

A este panorama se suma que el club ya no cuenta con otros futbolistas que ocupaban esa posición:

  • Fabricio Bustos: se entrena de manera diferenciada en el predio de Cantilo.

  • Ulises Giménez: salió cedido a préstamo a Sarmiento de Junín.

  • Matías Unyicio: fue transferido a Racing de Montevideo.

Por si fuera poco, las dos alternativas juveniles que sí están anotadas en la lista tampoco están disponibles por lesión: Lucas Obregón y Thiago Salvatierra, de 18 años.

Qué alternativas juveniles tiene Coudet en la lista continental

La única variante formal de la lista para el carril derecho es Yutiel Susano, un zaguero reconvertido a lateral de 19 años originario de Isidro Casanova que está en la institución desde 2015. El juvenil formó parte del plantel que viajó a Portugal para el amistoso ante Flamengo y llegó a jugar como volante central en la Reserva de Marcelo Escudero, pero todavía no disputó minutos ni fue convocado en Primera División. Ante la falta de variantes, lo más probable es que integre la nómina de viajeros a Bogotá.

Cómo podría armar la defensa River ante Independiente Santa Fe

Ante la falta de un sustituto con experiencia en el puesto, el cuerpo técnico evalúa distintas alternativas tácticas para visitar a Independiente Santa Fe:

  • Línea de tres centrales con carrilero: es la opción con mayor fuerza para disimular la ausencia de un '4' tradicional. Tobías Andrada o Juan Cruz Meza asoman como las únicas alternativas para ocupar la banda.

  • Improvisar un central en la banda: aunque Coudet utilizó este recurso por la izquierda posicionando a Lautaro Rivero, por la derecha no cuenta con un perfil similar. El único capaz de ocupar el puesto sería Lucas Martínez Quarta, pero esa opción no está en los planes del entrenador.

  • El debut del juvenil Susano: aunque viajará con el plantel, se perfila como una alternativa de riesgo al no tener rodaje en el primer equipo.

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