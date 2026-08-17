Alarma en River por Gonzalo Montiel: se lesionó y Coudet busca al reemplazante para la Copa Sudamericana

-
Fabricio Bustos: se entrena de manera diferenciada en el predio de Cantilo.
-
Ulises Giménez: salió cedido a préstamo a Sarmiento de Junín.
-
Matías Unyicio: fue transferido a Racing de Montevideo.
Por si fuera poco, las dos alternativas juveniles que sí están anotadas en la lista tampoco están disponibles por lesión: Lucas Obregón y Thiago Salvatierra, de 18 años.
Qué alternativas juveniles tiene Coudet en la lista continental
La única variante formal de la lista para el carril derecho es Yutiel Susano, un zaguero reconvertido a lateral de 19 años originario de Isidro Casanova que está en la institución desde 2015. El juvenil formó parte del plantel que viajó a Portugal para el amistoso ante Flamengo y llegó a jugar como volante central en la Reserva de Marcelo Escudero, pero todavía no disputó minutos ni fue convocado en Primera División. Ante la falta de variantes, lo más probable es que integre la nómina de viajeros a Bogotá.
Cómo podría armar la defensa River ante Independiente Santa Fe
Ante la falta de un sustituto con experiencia en el puesto, el cuerpo técnico evalúa distintas alternativas tácticas para visitar a Independiente Santa Fe:
-
Línea de tres centrales con carrilero: es la opción con mayor fuerza para disimular la ausencia de un '4' tradicional. Tobías Andrada o Juan Cruz Meza asoman como las únicas alternativas para ocupar la banda.
-
Improvisar un central en la banda: aunque Coudet utilizó este recurso por la izquierda posicionando a Lautaro Rivero, por la derecha no cuenta con un perfil similar. El único capaz de ocupar el puesto sería Lucas Martínez Quarta, pero esa opción no está en los planes del entrenador.
-
El debut del juvenil Susano: aunque viajará con el plantel, se perfila como una alternativa de riesgo al no tener rodaje en el primer equipo.