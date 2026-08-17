Alarma en River por Gonzalo Montiel: se lesionó y Coudet busca al reemplazante para la Copa Sudamericana

Fabricio Bustos: se entrena de manera diferenciada en el predio de Cantilo.

Ulises Giménez: salió cedido a préstamo a Sarmiento de Junín.

Matías Unyicio: fue transferido a Racing de Montevideo.

Por si fuera poco, las dos alternativas juveniles que sí están anotadas en la lista tampoco están disponibles por lesión: Lucas Obregón y Thiago Salvatierra, de 18 años.

Qué alternativas juveniles tiene Coudet en la lista continental

La única variante formal de la lista para el carril derecho es Yutiel Susano, un zaguero reconvertido a lateral de 19 años originario de Isidro Casanova que está en la institución desde 2015. El juvenil formó parte del plantel que viajó a Portugal para el amistoso ante Flamengo y llegó a jugar como volante central en la Reserva de Marcelo Escudero, pero todavía no disputó minutos ni fue convocado en Primera División. Ante la falta de variantes, lo más probable es que integre la nómina de viajeros a Bogotá.

Cómo podría armar la defensa River ante Independiente Santa Fe

Ante la falta de un sustituto con experiencia en el puesto, el cuerpo técnico evalúa distintas alternativas tácticas para visitar a Independiente Santa Fe: