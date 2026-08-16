Quién era el hombre que murió tras ser aplastado por la camioneta que destruyó un almacén en Mar del Plata

“En este momento de profundo dolor, entendemos que la solidaridad y el acompañamiento entre trabajadores y compañeros es fundamental”, expresaron desde la organización.

Cómo fue el accidente en Mar del Plata

El siniestro ocurrió en Cerrito al 400, donde una Toyota RAV4 terminó sobre la vereda después de perder el control y embistió a varias personas antes de impactar contra el frente de un almacén.

Según los registros de las cámaras incorporados a la investigación, la camioneta circulaba por Cerrito cuando tuvo un roce con un Volkswagen Gol que avanzaba por Magallanes. El contacto se produjo entre la parte delantera del Gol y la parte trasera de la RAV4.

Tras el impacto, la camioneta perdió el control, subió a la vereda y atropelló a las personas que se encontraban allí. En total, cinco personas fueron embestidas.

Los dos conductores, ambos de 21 años, fueron sometidos a controles de alcoholemia que, según información extraoficial, dieron negativo. La causa está a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, titular de la Fiscalía de Delitos Culposos.

Entre los demás heridos había jóvenes de entre 17 y 18 años. Tres recibieron el alta médica, mientras que otro permanece internado a la espera de una cirugía de cadera.

El almacén quedó destruido

La camioneta terminó incrustada contra el frente del comercio y provocó importantes destrozos. Según informó 0223, la vereda quedó levantada, parte de los ladrillos del contrafrente se desprendieron y la reja fue desplazada hacia el exterior. También quedaron destruidas la puerta de vidrio y los marcos metálicos, mientras que una de las persianas terminó doblada.

Dentro del local quedaron escombros y restos de los vehículos, mientras que la Toyota RAV4 sufrió importantes daños: el frente quedó completamente destruido y gran parte del lateral derecho terminó deformado.

La Policía Científica continúa con las pericias para reconstruir la mecánica del choque y determinar la responsabilidad de los dos conductores.