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Quién era el hombre que murió tras ser aplastado por la camioneta que destruyó un almacén en Mar del Plata

El hombre tenía 36 años, era correntino y se había instalado en la ciudad para trabajar en el sector pesquero. La camioneta atropelló a cinco personas y terminó contra el frente de un almacén.

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Quién era el hombre que murió tras ser aplastado por la camioneta que destruyó un almacén en Mar del Plata

Maximiliano Vandecaveye había llegado a Mar del Plata desde Corrientes en busca de una oportunidad laboral. Tenía 36 años y estaba radicado en la ciudad para trabajar en el sector pesquero. Este sábado por la madrugada, su vida terminó de manera trágica cuando una camioneta perdió el control, subió a la vereda y lo aplastó contra la reja de un comercio.

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El hombre quedó atrapado, inmóvil y en estado de inconsciencia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero murió horas después como consecuencia de las graves heridas.

Según la autopsia realizada por la Policía Científica, Vandecaveye sufrió una hemorragia interna y graves lesiones en los riñones producto del aplastamiento.

Quién era Maximiliano Vandecaveye

Vandecaveye era oriundo de Corrientes y se había instalado en Mar del Plata con el objetivo de conseguir trabajo en el sector pesquero. Tras conocerse su muerte, la organización Marineros Unidos Santa Cruz lanzó una campaña solidaria para ayudar a sus familiares a afrontar los gastos del traslado del cuerpo a su provincia y del sepelio.

“En este momento de profundo dolor, entendemos que la solidaridad y el acompañamiento entre trabajadores y compañeros es fundamental”, expresaron desde la organización.

Cómo fue el accidente en Mar del Plata

El siniestro ocurrió en Cerrito al 400, donde una Toyota RAV4 terminó sobre la vereda después de perder el control y embistió a varias personas antes de impactar contra el frente de un almacén.

Según los registros de las cámaras incorporados a la investigación, la camioneta circulaba por Cerrito cuando tuvo un roce con un Volkswagen Gol que avanzaba por Magallanes. El contacto se produjo entre la parte delantera del Gol y la parte trasera de la RAV4.

Tras el impacto, la camioneta perdió el control, subió a la vereda y atropelló a las personas que se encontraban allí. En total, cinco personas fueron embestidas.

Los dos conductores, ambos de 21 años, fueron sometidos a controles de alcoholemia que, según información extraoficial, dieron negativo. La causa está a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, titular de la Fiscalía de Delitos Culposos.

Entre los demás heridos había jóvenes de entre 17 y 18 años. Tres recibieron el alta médica, mientras que otro permanece internado a la espera de una cirugía de cadera.

El almacén quedó destruido

La camioneta terminó incrustada contra el frente del comercio y provocó importantes destrozos. Según informó 0223, la vereda quedó levantada, parte de los ladrillos del contrafrente se desprendieron y la reja fue desplazada hacia el exterior. También quedaron destruidas la puerta de vidrio y los marcos metálicos, mientras que una de las persianas terminó doblada.

Dentro del local quedaron escombros y restos de los vehículos, mientras que la Toyota RAV4 sufrió importantes daños: el frente quedó completamente destruido y gran parte del lateral derecho terminó deformado.

La Policía Científica continúa con las pericias para reconstruir la mecánica del choque y determinar la responsabilidad de los dos conductores.

En pocas palabras

  • Tragedia en Mar del Plata: Un correntino de 36 años, Maximiliano Vandecaveye, murió tras ser aplastado por una camioneta que perdió el control.
  • Accidente fatal: El vehículo embistió a cinco personas y terminó contra un almacén en Cerrito al 400.
  • Solidaridad: La organización Marineros Unidos Santa Cruz inició una campaña para ayudar a los familiares de la víctima.
Resumen generado por Thinkindot AI
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