Moria Casán tiró al aire un chisme filoso sobre Juana Viale y sorprendió a todos

Y agregó: “Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda. Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Yo le dije que eso se hace para el ida y vuelta para un show, y que lo iba a invitar al programa”, sumó la conductora.

La conductora remarcó del malestar de Juana Viale por el clima que se vivió en la última entrega del clásico galardó por parte de APTRA: “Estaba enojada con la vibra que había sentido de la gente del Martín Fierro”, concluyó.

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El punzante comentario de Moria Casán tras la separación de Pampita y Martín Pepa

Moria Casán dejó a todos en shock desde su programa La Mañana de Moria (El Trece) al disparar una picante opinión sobre la vida sentimental de Pampita.

La conductora opinó sobre la situación de la modelo en medio del aluvión de separaciones que sacude a la farándula local. “Es muy dejada. No lo puedo creer”, soltó la One tajante dejando en claro su postura sin ningún tipo de filtro.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con su habitual ironía y hasta interpeló directamente a la protagonista tras la reciente separación de Martín Pepa.

Mirando fijo a cámara, Moria expresó: “¿Carolina ‘Pampita’ Ardohain estás separada de Martín Pepa? Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”.