Moria Casán tiró al aire un chisme filoso sobre Juana Viale y sorprendió a todos

El Martín Fierro de la Moda 2026 de Oro quedó en manos de Juana Viale, en una gala que transmitió en vivo Telefe y que fue conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora Moria Casán dio detalles de un picante diálogo que mantuvo con la actriz Juana Viale donde le hizo una particular confesión y contó todo al aire.
El Martín Fierro de la Moda 2026 de Oro quedó en manos de Juana Viale, en una gala que transmitió en vivo Telefe y que fue conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.
En su programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán ventiló un picante chisme de Juana Viale en vivo, después de ver la presentación de la actriz al frente de los progamas de Mirtha Legrand mientras se recupera del cuadro de bronquitis.
Tras ver el tape con las palabras de Juana con un palito para Andrea Frigerio por no querer estar en la mesa con ella presente ante la ausencia de Mirtha, la One al regresar al estudio comentó los detalles de una charla en privado que tuvo con la actriz donde ella le confesaba lo que más le molestaba de los Martín Fierro de la Moda, evento en el que se terminó llevando el galardón de oro.
“Chisme mañanero del lunes: estábamos en la tapa de Caras y me dice (Juana) que lo que más la vampirizaba no era el hecho de ir a un evento sino de aguantarse el veneno del evento por el Martín Fierro de la Moda", comenzó Moria Casán.
Y agregó: “Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda. Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Yo le dije que eso se hace para el ida y vuelta para un show, y que lo iba a invitar al programa”, sumó la conductora.
La conductora remarcó del malestar de Juana Viale por el clima que se vivió en la última entrega del clásico galardó por parte de APTRA: “Estaba enojada con la vibra que había sentido de la gente del Martín Fierro”, concluyó.
Moria Casán dejó a todos en shock desde su programa La Mañana de Moria (El Trece) al disparar una picante opinión sobre la vida sentimental de Pampita.
La conductora opinó sobre la situación de la modelo en medio del aluvión de separaciones que sacude a la farándula local. “Es muy dejada. No lo puedo creer”, soltó la One tajante dejando en claro su postura sin ningún tipo de filtro.
Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con su habitual ironía y hasta interpeló directamente a la protagonista tras la reciente separación de Martín Pepa.
Mirando fijo a cámara, Moria expresó: “¿Carolina ‘Pampita’ Ardohain estás separada de Martín Pepa? Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”.