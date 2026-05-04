AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar con aumento en mayo: cuánto cobrás y cuándo te pagan

En mayo, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen diferenciados según la cantidad de hijos. Las familias con un hijo recibirán $113.028, mientras que aquellas con dos hijos percibirán $226.056. Este beneficio, que depende del Ministerio de Capital Humano, no requiere inscripción previa, ya que se otorga de forma directa a quienes cumplen con los requisitos.

Por su parte, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros grupos alcanzados, también se ajusta con el mismo porcentaje. Para el primer rango de ingresos, que incluye a quienes tienen un Ingreso Familiar de hasta $5.603.102, el monto por hijo se eleva a $79.660 en mayo.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo

En cuanto al calendario de pagos, ANSES ya definió el esquema para el quinto mes del año. Los cobros comenzarán en la segunda semana, luego del feriado por el Día del Trabajador, y se organizarán nuevamente según la terminación del DNI.

De esta manera, quienes tengan documentos finalizados en 0 serán los primeros en cobrar el 11 de mayo, seguidos por los terminados en 1 el día 12. El cronograma avanzará de forma progresiva durante la semana hasta completar todos los grupos hacia el 22 de mayo.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8: 21 de mayo

DNI 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8: 21 de mayo

DNI 9: 22 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)