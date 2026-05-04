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AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar con aumento en mayo: cuánto cobrás y cuándo te pagan

ANSES aplicará en mayo de 2026 un aumento del 3,4% en la AUH, el SUAF y otras asignaciones, en línea con la fórmula de movilidad basada en la inflación. Con esta actualización, también se mantienen los pagos de la Tarjeta Alimentar y ya está definido el calendario completo según la terminación del DNI. Conocé cuánto vas a cobrar, cómo se compone el ingreso total y en qué fecha te corresponde recibirlo.

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AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar con aumento en mayo: cuánto cobrás y cuándo te pagan

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en mayo de 2026 las principales prestaciones sociales volverán a actualizarse. La Asignación Universal por Hijo (AUH), el sistema SUAF y otros beneficios vinculados al esquema de seguridad social tendrán un incremento del 3,4%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de meses anteriores.

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Este ajuste, que se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, se aplicará de manera automática y tendrá impacto directo en millones de beneficiarios en todo el país.

Cuánto se cobra por AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar en mayo 2026

Con el aumento confirmado, la AUH pasará a $141.311 por hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, los titulares no reciben esa suma completa todos los meses. El sistema prevé el pago del 80% mensual ($113.049), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, el documento que certifica la asistencia escolar y los controles de salud.

En paralelo, la AUH por discapacidad también se actualiza y alcanza los $460.132 por hijo, consolidándose como uno de los ingresos más importantes dentro del esquema de asistencia social. A esto se suma la Tarjeta Alimentar, un complemento que se acredita de manera automática junto con la asignación y que continúa siendo fundamental para garantizar el acceso a alimentos básicos.

En mayo, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen diferenciados según la cantidad de hijos. Las familias con un hijo recibirán $113.028, mientras que aquellas con dos hijos percibirán $226.056. Este beneficio, que depende del Ministerio de Capital Humano, no requiere inscripción previa, ya que se otorga de forma directa a quienes cumplen con los requisitos.

Por su parte, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros grupos alcanzados, también se ajusta con el mismo porcentaje. Para el primer rango de ingresos, que incluye a quienes tienen un Ingreso Familiar de hasta $5.603.102, el monto por hijo se eleva a $79.660 en mayo.

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Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo

En cuanto al calendario de pagos, ANSES ya definió el esquema para el quinto mes del año. Los cobros comenzarán en la segunda semana, luego del feriado por el Día del Trabajador, y se organizarán nuevamente según la terminación del DNI.

De esta manera, quienes tengan documentos finalizados en 0 serán los primeros en cobrar el 11 de mayo, seguidos por los terminados en 1 el día 12. El cronograma avanzará de forma progresiva durante la semana hasta completar todos los grupos hacia el 22 de mayo.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 22 de mayo

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio

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