Horóscopo semanal: Qué te espera del 20 al 24 de abril según los signos del zodíaco

Cáncer: El poder de los grupos

Los cangrejitos del zodíaco estarán muy enfocados en lo social. Es una semana para reconectar con grupos de amigos, clubes o equipos de trabajo. Te vas a sentir muy apoyado y eso te dará la confianza que te faltaba para encarar un desafío personal. En el plano económico, evitá gastos superfluos el martes; podrías arrepentirte cuando llegue el resumen de la tarjeta. El fin de semana se perfila ideal para un plan hogareño que te recargue las pilas.

astrología-luna-horoscopo La semana del 20 al 24 de abril se presenta como un período de transición energética muy fuerte. Foto: Horóscopo.

Leo: Escalando posiciones

Leo, el foco está puesto en tu carrera y reputación. Es una semana de alta visibilidad. Lo que digas y hagas en el trabajo tendrá una repercusión mayor a la habitual. Mantené el profesionalismo y no entres en chismes de oficina. Tu liderazgo natural saldrá a la luz y podrías recibir una propuesta para encabezar un proyecto nuevo. En el amor, buscá momentos de intimidad real, lejos de las pantallas y el ruido exterior. Te lo merecés.

Virgo: Horizontes que se expanden

Para Virgo, la energía de Tauro te sienta de maravilla. Sentís que las fichas empiezan a encajar. Es una semana excelente para el estudio, los trámites legales o la planificación de viajes. Tu mente está analítica pero abierta a nuevas filosofías de vida. Si tenés que rendir un examen o presentar un informe, hacelo el miércoles por la mañana. En las relaciones, la comunicación será fluida siempre y cuando no te pongas demasiado crítico con el resto.

Libra: Transformación profunda

Libra entra en una zona de intensidad. No te asustes, es una oportunidad para soltar lo que ya no va. Puede ser un hábito, una prenda de ropa o un pensamiento limitante. Es un buen momento para gestionar recursos compartidos, herencias o deudas. En el amor, la pasión sube de tono. Te sentís más magnético y misterioso. Aprovechá esa energía para reconectar con tu deseo. El viernes, una noticia inesperada te obligará a cambiar de planes, pero será para mejor.

Escorpio: El espejo del otro

Para Escorpio, los vínculos son los protagonistas. La pareja o los socios te mostrarán aspectos de vos mismo que no querías ver. No lo tomes como un ataque, sino como una herramienta de crecimiento. Es una semana para negociar y llegar a acuerdos. Si estás soltero, alguien muy diferente a tu "tipo" habitual podría llamar tu atención. Dale una oportunidad a lo distinto. La clave de la semana es la diplomacia, algo que a veces te cuesta, pero que te dará grandes resultados.

Sagitario: Rutina con onda

Sagitario, es hora de poner el cuerpo en movimiento. La salud y los hábitos diarios piden atención. No necesitás anotarte en un triatlón, con empezar a caminar más o mejorar tus horas de sueño es suficiente. En lo laboral, habrá mucho movimiento y tareas pendientes que se acumulan. La organización será tu tabla de salvación. El jueves es un día ideal para ordenar tu espacio de trabajo; vas a ver cómo fluyen mejor las ideas cuando hay espacio físico.

Capricornio: Creatividad al palo

Para Capricornio, la semana se viste de fiesta. Tu zona de la creatividad, el romance y los hijos (o proyectos creativos) está muy activa. Es un momento para permitirte jugar y no ser tan estructurado. Si tenés un hobby, dedicale tiempo esta semana, podrías encontrar una veta comercial que no habías visto. En el amor, el flirteo está a la orden del día. Divertite, soltá el control y dejá que la vida te sorprenda. El viernes promete ser muy movido socialmente.

Acuario: El refugio es el hogar

Acuario, tu atención se desplaza hacia adentro. Temas de vivienda, mudanzas o arreglos en la casa ocuparán tu tiempo. También es una semana muy emocional, donde los recuerdos del pasado pueden aflorar. No les escapes, procesalos. Es un excelente momento para sanar vínculos con la familia de origen. En el trabajo, preferirás el perfil bajo para concentrarte en tus cosas. Hacé caso a tu instinto y no te fuerces a eventos sociales si no tenés ganas.

Piscis: Palabras que sanan

Finalmente, Piscis tendrá una semana de mucha comunicación. Charlas, mensajes, correos y reuniones. Tu palabra tiene peso y los demás te buscarán por tu sabiduría intuitiva. Es un buen momento para realizar cursos cortos o aprender algo nuevo de forma autodidacta. En el vecindario o con hermanos podrías tener una situación que requiere tu intervención conciliadora. Mantené la calma y usá esa paz interior que te caracteriza para poner claridad donde hay confusión.

FAQ: Preguntas frecuentes